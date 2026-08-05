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  4. Маттиас ЯЙССЛЕ: «Для меня это невероятная честь»
Англия
05 августа 2026, 23:54 |
30
0

Маттиас ЯЙССЛЕ: «Для меня это невероятная честь»

Немецкий специалист прокомментировал назначение на должность главного тренера Ньюкасла

05 августа 2026, 23:54 |
30
0
Маттиас ЯЙССЛЕ: «Для меня это невероятная честь»
ФК Ньюкасл. Маттиас Яйссле
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Немецкий специалист Маттиас Яйссле прокомментировал назначение на должность главного тренера английского «Ньюкасла»:

«Для меня — невероятная честь стать главным тренером «Ньюкасла». Это один из крупнейших клубов европейского футбола, обладающий уникальной историей, самобытностью и армией болельщиков, и я с нетерпением жду возможности воочию ощутить эту страсть и связь с болельщиками.

Когда «Ньюкасл» появляется на горизонте, на это невозможно не обратить внимания. Амбиции клуба, видение будущего и открывающиеся перспективы сделали это место чрезвычайно привлекательным. В последние годы я внимательно следил за развитием клуба, и достигнутый прогресс очевиден для всех.

Я невероятно полон энтузиазма в отношении будущего. Я полностью и безоговорочно верю в этот проект, амбиции и направление, в котором движется клуб. Есть чёткое видение, сильное руководство и исключительная основа, на которой можно строить.

Мои команды строятся на сплочённости, упорном труде, интенсивности и стремлении совершенствоваться каждый день. Я приложу все усилия, всю свою энергию и решимость, чтобы отдать всё, что у меня есть, и помочь этому клубу реализовать его амбиции.

Я верю, что в этом составе и во всём футбольном клубе кроется огромный потенциал. Я с нетерпением жду сотрудничества с игроками, персоналом и руководством, чтобы помочь клубу двигаться вперёд.

Я с нетерпением жду начала работы и со всей силой воспользуюсь этой возможностью. Я отдам все свои силы и энергию, чтобы принести «Ньюкаслу» новые успехи».

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маттиас Яйссле назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Ньюкасл
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