Панатинаикос не сумел обыграть болгарский ЦСКА 1948 в Лиге конференций

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Вечером 5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Греческий Панатинаикос на Олимпийском стадионе в Афинах не сумел переиграть болгарский ЦСКА 1948 София, и встреча завершилась вничью 1:1.

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Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Сантино Андино выполнил передачу в штрафную площадку, а Адриано Ягушич точным ударом переиграл вратаря соперников.

Однако вскоре болгарская команда восстановила равновесие. На 31-й минуте после ассиста Эктора Куэльяра забил Георги Русев, установив окончательный счет встречи (1:1).

Ответный матч состоится 13 августа в Софии. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги конференций.

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Лига конференций 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа

Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 1:1

Голы: Адриано Ягушич, 21 – Георги Русев, 31.