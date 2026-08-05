Панатинаикос не сумел обыграть болгарский ЦСКА 1948 в Лиге конференций
Сначала забил Адриано Ягушич, а Георги Русев сравнял счет
Вечером 5 августа состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.
Греческий Панатинаикос на Олимпийском стадионе в Афинах не сумел переиграть болгарский ЦСКА 1948 София, и встреча завершилась вничью 1:1.
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Хозяева открыли счет на 21-й минуте. Сантино Андино выполнил передачу в штрафную площадку, а Адриано Ягушич точным ударом переиграл вратаря соперников.
Однако вскоре болгарская команда восстановила равновесие. На 31-й минуте после ассиста Эктора Куэльяра забил Георги Русев, установив окончательный счет встречи (1:1).
Ответный матч состоится 13 августа в Софии. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги конференций.
Лига конференций 2026/27. Квалификация Q3
Первый матч. 5 августа
Панатинаикос (Греция) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 1:1
Голы: Адриано Ягушич, 21 – Георги Русев, 31.
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