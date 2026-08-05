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Лига конференций
Бранн
05.08.2026 20:00 – FT 0 : 1
Аполлон Лимасол
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Лига конференций
05 августа 2026, 22:04 | Обновлено 05 августа 2026, 22:10
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Матч Q3 Лиги конференций в Норвегии завершился сенсационным результатом

Бранн на своем стадионе уступил команде Аполлон из Кипра

05 августа 2026, 22:04 | Обновлено 05 августа 2026, 22:10
1021
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Матч Q3 Лиги конференций в Норвегии завершился сенсационным результатом
ФК Бранн
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Вечером 5 августа состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2026/27.

Норвежский Бранн принимал кипрский Аполлон. Поединок в Бергене на стадионе Brann Stadion завершился сенсационно – минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче уже на 22-й минуте забил словенский нападающий Ален Ожболт, который удачно сыграл на добивании после отскока мяча в штрафной площадке.

Ответный матч состоится 13 августа на Кипре. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги конференций.

Лига конференций 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа 2026. Берген (Норвегия). Brann Stadion

Бранн (Норвегия) – Аполлон (Кипр) – 0:1

Гол: Ален Ожболт, 22

Видео гола

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Alen Ozbolt (Аполлон Лимасол).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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победі Кипра давно уже не сенсация. там хороший чемпионат
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