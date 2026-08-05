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  4. ТЮТЮНОВ: «Несколько лет назад я мог только мечтать, что стану капитаном»
Молодежные турниры
05 августа 2026, 21:57 |
123
0

ТЮТЮНОВ: «Несколько лет назад я мог только мечтать, что стану капитаном»

Нападающий «Шахтера» U-21 подвел итоги победы над «Кудровкой»

05 августа 2026, 21:57 |
123
0
ТЮТЮНОВ: «Несколько лет назад я мог только мечтать, что стану капитаном»
ФК Шахтер. Владислав Тютюнов
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Игрок молодежной команды «Шахтера» Владислав Тютюнов поделился впечатлениями от победы над «Кудровкой» U-21 (8:0) в первом туре УПЛ-2.

– Знали, что из-за жары матч будет сложным, да и «Кудровка» U-21 является непростым коллективом. Считаю, объем работы, который мы выполнили на учебно-тренировочных сборах, то, как работали в жару, и стало залогом отличной формы. Всё это результат совместных усилий как тренерского штаба, так и игроков. Мы хорошо подготовились к матчу и одержали победу.

– Насколько важно начать сезон с победы?

– Крайне важно, ведь закладывается уверенность в том, что мы способны демонстрировать необходимый уровень. Не сказал бы, что «Кудровка» U-21 была слабой, но мы добились результата благодаря командным действиям. Горжусь ребятами.

– Ты вывел молодежную команду «Шахтера» в статусе капитана. Что это значит для тебя?

– Безусловно, этот факт добавляет уверенности, и несколько лет назад я мог только мечтать о том, что буду капитаном, а сейчас это реальность. Не планирую останавливаться на этом, а наоборот, хочу прогрессировать и стараться, чтобы мне и дальше доверяли эту роль. Поскольку ты являешься капитаном, то должен быть примером для партнеров, помогать и поддерживать их при необходимости.

– Какие у тебя цели в новом сезоне, чего хочешь достичь с командой?

– Будем стараться играть в свой футбол, доминировать над соперником и бороться до конца. Наша цель – завоевать чемпионство. Что касается индивидуальных целей, то прежде всего хочется всегда забивать и отдавать голевые передачи. Однако если этого не будет получаться, то буду стараться как можно больше помогать команде в борьбе и других аспектах.

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Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
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