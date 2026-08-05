Легенда Ливерпуля: «Салах, как Роналду, ожидал его в Ювентусе или Милане»

Переход Мохамеда Салаха в турецкий «Трабзонспор» вызвал бурные обсуждения в европейском футболе, и последним, кто высказался по этому поводу, стал бывший легендарный игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер. Он не скрывал своего удивления по поводу того, что «египетский король» выбрал лигу, которую он считает значительно ниже уровня нападающего.

«Я думаю, что Мохамед Салах мог бы легко играть в итальянской лиге, а не в лиге ниже его уровня, такой как турецкая», – заявил Каррагер. «Салах похож на Роналду, у него огромные амбиции, его статистика для него очень важна, и он действительно способен добиться этого в турецкой лиге, но я ожидал увидеть его в одном из больших клубов, таких как «Ювентус» или «Милан».

34-летний Салах подписал двухлетний контракт с турецким клубом на сумму 22 миллиона евро в год, завершив золотую эру в Англии, где он блистал в футболке «Ливерпуля».