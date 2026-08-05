Мохамед Салах стал вторым в рейтинге звездных подписаний Трабзонспора
Топ-10 новичков в истории турецкого клуба с самой большой рыночной стоимостью
Египетский нападающий Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру – опытный футболист договорился о сотрудничестве с турецким «Трабзонспором».
Вингер сборной Египта и экс-игрок английского «Ливерпуля» перешел в клуб из Трабзона, имея рыночную стоимость в 22 млн евро, по данным известного статического портала Transfermarkt.
В истории «бордово-синих» был лишь один футболист, имевший большую стоимость на момент подписания контракта – Андре Онана в сезоне 2025/26 (25 млн евро, из «Манчестер Юнайтед»).
Салах присоединится к двум представителям сборной Украины – в составе турецкой команды выступают защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.
Топ-10 новичков в истории Трабзонспора с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)
- 25 млн евро – Андре Онана (2025/26, из Манчестер Юнайтед)
- 22 млн евро – Мохамед Салах (2026/27, из Ливерпуля)
- 18 млн евро – Симон Банза (2024/25, из Браги)
- 18 млн евро – Николя Пепе (2023/24, из Арсенала)
- 17 млн евро – Юсуф Языджи (2022/23, из Лилля)
- 15 млн евро – Даниэль Старридж (2019/20, из Ливерпуля)
- 13 млн евро – Пол Онуачу (2023/24, из Саутгемптона)
- 12 млн евро – Макси Гомес (2022/23, из Валенсии)
- 11 млн евро – Эрнест Мучи (2026/27, из Бешикташа)
- 10 млн евро – Арал Шимшир (2026/27, из Мидтьюлланда)
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