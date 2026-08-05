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Турция
05 августа 2026, 10:51 | Обновлено 05 августа 2026, 11:54
1035
0

Мохамед Салах стал вторым в рейтинге звездных подписаний Трабзонспора

Топ-10 новичков в истории турецкого клуба с самой большой рыночной стоимостью

05 августа 2026, 10:51 | Обновлено 05 августа 2026, 11:54
1035
0
Мохамед Салах стал вторым в рейтинге звездных подписаний Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Египетский нападающий Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру – опытный футболист договорился о сотрудничестве с турецким «Трабзонспором».

Вингер сборной Египта и экс-игрок английского «Ливерпуля» перешел в клуб из Трабзона, имея рыночную стоимость в 22 млн евро, по данным известного статического портала Transfermarkt.

В истории «бордово-синих» был лишь один футболист, имевший большую стоимость на момент подписания контракта – Андре Онана в сезоне 2025/26 (25 млн евро, из «Манчестер Юнайтед»).

Салах присоединится к двум представителям сборной Украины – в составе турецкой команды выступают защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

Топ-10 новичков в истории Трабзонспора с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)

  • 25 млн евро – Андре Онана (2025/26, из Манчестер Юнайтед)
  • 22 млн евро – Мохамед Салах (2026/27, из Ливерпуля)
  • 18 млн евро – Симон Банза (2024/25, из Браги)
  • 18 млн евро – Николя Пепе (2023/24, из Арсенала)
  • 17 млн ​​евро – Юсуф Языджи (2022/23, из Лилля)
  • 15 млн евро – Даниэль Старридж (2019/20, из Ливерпуля)
  • 13 млн евро – Пол Онуачу (2023/24, из Саутгемптона)
  • 12 млн евро – Макси Гомес (2022/23, из Валенсии)
  • 11 млн евро – Эрнест Мучи (2026/27, из Бешикташа)
  • 10 млн евро – Арал Шимшир (2026/27, из Мидтьюлланда)
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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