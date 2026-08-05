Мохамед Салах стал вторым в рейтинге звездных подписаний Трабзонспора

Египетский нападающий Мохамед Салах определился с клубом, в котором продолжит карьеру – опытный футболист договорился о сотрудничестве с турецким «Трабзонспором».

Вингер сборной Египта и экс-игрок английского «Ливерпуля» перешел в клуб из Трабзона, имея рыночную стоимость в 22 млн евро, по данным известного статического портала Transfermarkt.

В истории «бордово-синих» был лишь один футболист, имевший большую стоимость на момент подписания контракта – Андре Онана в сезоне 2025/26 (25 млн евро, из «Манчестер Юнайтед»).

Салах присоединится к двум представителям сборной Украины – в составе турецкой команды выступают защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

Топ-10 новичков в истории Трабзонспора с наибольшей рыночной стоимостью (по данным Transfermarkt)