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  4. Неожиданный поворот! Мохамед Салах будет играть в одном клубе с украинцами
Турция
31 июля 2026, 23:30 |
1910
11

Неожиданный поворот! Мохамед Салах будет играть в одном клубе с украинцами

«Трабзонспор» подписал бывшую звезду «Ливерпуля» вместо Цыганкова

31 июля 2026, 23:30 |
1910
11 Comments
Неожиданный поворот! Мохамед Салах будет играть в одном клубе с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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34-летний вингер сборной Египта Мохамед Салах продолжит карьеру в «Трабзонспоре», где выступают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский.

Источник сообщает, что турецкий клуб заключил с египтянином двухлетний контракт. Официально о трансфере будет объявлено в воскресенье, 2 августа. До этого Салах долгое время вел переговоры с «Бешикташем».

Ранее на позицию правого вингера «Трабзонспор» рассматривал украинца Виктора Цыганкова, однако турки не смогли договориться с игроком сборной Украины, который предпочитает выступать в чемпионате Испании.

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Руслан Малиновский Арсений Батагов Мохамед Салах Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы свободный агент
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 11
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♥️💙Трабзонспор справді СУПЕР, але в минулі сезони ти вболівав проти нього. Може, зараз ситуація зміниться? 😉
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+2
Дивний вибір.
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+1
качка 🦆 але було крутяк
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0
Супер
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0
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