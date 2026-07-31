Неожиданный поворот! Мохамед Салах будет играть в одном клубе с украинцами
«Трабзонспор» подписал бывшую звезду «Ливерпуля» вместо Цыганкова
34-летний вингер сборной Египта Мохамед Салах продолжит карьеру в «Трабзонспоре», где выступают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский.
Источник сообщает, что турецкий клуб заключил с египтянином двухлетний контракт. Официально о трансфере будет объявлено в воскресенье, 2 августа. До этого Салах долгое время вел переговоры с «Бешикташем».
Ранее на позицию правого вингера «Трабзонспор» рассматривал украинца Виктора Цыганкова, однако турки не смогли договориться с игроком сборной Украины, который предпочитает выступать в чемпионате Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик еще не готов даже к товарищеским матчам
Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины