Футболисты сборной Украины могут сыграть против российского зенита
Фатих Теккке сообщил, что «Трабзонспор» договорился о проведении товарищеского матча
Турецкий «Трабзонспор» договорился о проведении товарищеского матча против российского «зенита» осенью. Об этом сообщил главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке.
В интервью пропагандистским журналистам 48-летний специалист рассказал о договоренности с санкт-петербургским клубом, в тренерском штабе которого работает предатель Украины Анатолий Тимощук.
В составе турецкого клуба выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский, однако их реакция неизвестна.
Фатих Текке в качестве профессионального футболиста играл в российском чемпионате за «зенит» и «рубин». Текке выиграл четыре трофея: чемпионат и Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
В прошлом сезоне «бордово-синие» заняли третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 69 баллов за 34 тура. «Трабзонспор» стал обладателем путевки в квалификацию Лиги Европы.
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