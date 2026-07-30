Турецкий «Трабзонспор» договорился о проведении товарищеского матча против российского «зенита» осенью. Об этом сообщил главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке.

В интервью пропагандистским журналистам 48-летний специалист рассказал о договоренности с санкт-петербургским клубом, в тренерском штабе которого работает предатель Украины Анатолий Тимощук.

В составе турецкого клуба выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский, однако их реакция неизвестна.

Фатих Текке в качестве профессионального футболиста играл в российском чемпионате за «зенит» и «рубин». Текке выиграл четыре трофея: чемпионат и Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне «бордово-синие» заняли третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 69 баллов за 34 тура. «Трабзонспор» стал обладателем путевки в квалификацию Лиги Европы.