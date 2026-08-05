Аргентина05 августа 2026, 20:57 |
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ВИДЕО. Полицейские помогают главному хулигану Аргентины во время матча
Леандро Паредес не может подать угловой без помощи полиции
05 августа 2026, 20:57 |
358
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Один из лидеров сборной Аргентины Леандро Паредес инициировал драку с футболистами национальной команды Испании после финала чемпионата мира.
На родине капитан «Бока Хуниорс» ведет себя точно так же нагло, за что его искренне ненавидят болельщики других клубов.
На видео показаны условия, в которых Паредесу приходится подавать угловые. Без помощи полицейских сделать это нереально.
ВИДЕО. Полицейские помогают главному хулигану Аргентины во время матча
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