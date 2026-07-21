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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Паредесу повезло, что на поле не было меня»
Чемпионат мира
21 июля 2026, 23:01 |
1273
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Паредесу повезло, что на поле не было меня»

Златан Ибрагимович удивлен реакцией испанцев на поступок Леандро Паредеса

21 июля 2026, 23:01 |
1273
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Паредесу повезло, что на поле не было меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович
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Во время финального матча чемпионата мира с испанцами (0:1) футболист сборной Аргентины Леандро Паредес привлек к себе внимание излишней агрессивностью, а после окончания поединка напал на Эрика Гарсию и Гави.

Эксперт Fox Sports, бывший форвард Златан Ибрагимович прокомментировал инцидент, заявив, что буян оказался бы в серьезной опасности, будь на поле швед.

«Паредес может считать себя счастливчиком, что на поле не было такого игрока, как я. Если бы я был там, я бы ударил его головой и получил бы красную карточку. Это непрофессионально с его стороны. Я не знаю, что делали испанские игроки. Они просто стояли и смотрели, как били товарищей по команде».

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Леандро Паредес Златан Ибрагимович сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник: Footmercato
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