Красная карточка Паредесу после матча с Испанией – ошибка ФИФА
Леандро Паредес не был удален за хамское поведение
После окончания финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины (1:0) игрок латиноамериканской команды Леандро Паредес набросился с кулаками на соперников.
Журналист BBC Дейл Джонсон сообщил о том, что ФИФА отменила показанную красную карточку Паредеса, но вскоре уточнил свой пост в соцсетях.
По данным Джонсона, красную карточку ФИФА не отменяла, потому что удаления не было. Информацию о красной карточке ошибочно отобразили в информационной системе комментаторов ФИФА, а затем удалили.
Впрочем, ведомство Джанни Инфантино все равно рассмотрит поведение сборной Аргентины после финального свистка. На поле было несколько стычек, а во время награждения испанцев соперники демонстративно повернулись к сцене спиной.
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