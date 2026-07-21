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  4. Красная карточка Паредесу после матча с Испанией – ошибка ФИФА
Чемпионат мира
21 июля 2026, 20:15 |
1495
4

Красная карточка Паредесу после матча с Испанией – ошибка ФИФА

Леандро Паредес не был удален за хамское поведение

21 июля 2026, 20:15 |
1495
4 Comments
Красная карточка Паредесу после матча с Испанией – ошибка ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Паредес
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После окончания финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины (1:0) игрок латиноамериканской команды Леандро Паредес набросился с кулаками на соперников.

Журналист BBC Дейл Джонсон сообщил о том, что ФИФА отменила показанную красную карточку Паредеса, но вскоре уточнил свой пост в соцсетях.

По данным Джонсона, красную карточку ФИФА не отменяла, потому что удаления не было. Информацию о красной карточке ошибочно отобразили в информационной системе комментаторов ФИФА, а затем удалили.

Впрочем, ведомство Джанни Инфантино все равно рассмотрит поведение сборной Аргентины после финального свистка. На поле было несколько стычек, а во время награждения испанцев соперники демонстративно повернулись к сцене спиной.

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Леандро Паредес сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Руслан Полищук Источник: BBC
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Комментарии 4
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чи будуть наказані Ямаль і Мессі,
які після матчу обіймались і до чогось домовлялись?))
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Відомство Інфантіно! Це ж ціла Міжнародна федерація футболу з великою історією. Це ж не віртуальна Суперліга Переса, Лапорта і команди. Хоча цікаво. Буде чемп в Іспанії, Португалії, Марокко а перші матчі в Аргентині і ще двох сусідах. Чого ж там не проводити в честь сторіччя мундіалів. І символічно, що представники цих країн були в цьому фіналі.
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