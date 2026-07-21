Красная карточка Паредесу после матча с Испанией – ошибка ФИФА

После окончания финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины (1:0) игрок латиноамериканской команды Леандро Паредес набросился с кулаками на соперников.

Журналист BBC Дейл Джонсон сообщил о том, что ФИФА отменила показанную красную карточку Паредеса, но вскоре уточнил свой пост в соцсетях.

По данным Джонсона, красную карточку ФИФА не отменяла, потому что удаления не было. Информацию о красной карточке ошибочно отобразили в информационной системе комментаторов ФИФА, а затем удалили.

Впрочем, ведомство Джанни Инфантино все равно рассмотрит поведение сборной Аргентины после финального свистка. На поле было несколько стычек, а во время награждения испанцев соперники демонстративно повернулись к сцене спиной.