Аргентинский полузащитник спровоцировал драку после финала чемпионата мира
Леандро Паредес схватил за шею Эрика Гарсию и бросил на газон Гави в матче против Испании
Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес не сумел сдержать эмоции после финала чемпионата мира против Испании (0:1), который состоялся 19 июля.
Опытный 32-летний футболист после финального свистка набросился на защитника Эрика Гарсию, которого хватал за шею, после чего спровоцировал конфликт с Гави.
Паредес бросил игрока «Барселоны» на газон – поведение аргентинца стало причиной масштабного конфликта и небольшой драки, участие в которой принимали игроки обеих команд.
Комментатор Адам Шварц призвал дисквалифицировать полузащитника из-за его поведения: «Леандро следует пожизненно отстранить от участия в международных футбольных матчах за жестокое нападение на испанских игроков после финального свистка.
Недопустимое хулиганство и преступление», – написал журналист в социальных сетях.
ВИДЕО. Жесткий конфликт, который спровоцировал Леандро Паредес
🚨🥊 Full scenes after final whistle.@MickyJnr__ 🎥 pic.twitter.com/ZXCvAFkHwy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Leandro Paredes should be banned from international football for life viciously assaulting Spanish players after the final whistle.— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026
Indefensible thuggery and criminality. pic.twitter.com/aW5NMMIUXE
Leandro Paredes should be banned from international football for life viciously assaulting Spanish players after the final whistle.— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026
Indefensible thuggery and criminality. pic.twitter.com/aW5NMMIUXE
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