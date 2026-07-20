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Чемпионат мира
20 июля 2026, 09:31 |
3375
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Аргентинский полузащитник спровоцировал драку после финала чемпионата мира

Леандро Паредес схватил за шею Эрика Гарсию и бросил на газон Гави в матче против Испании

20 июля 2026, 09:31 |
3375
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Аргентинский полузащитник спровоцировал драку после финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Аргентина
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес не сумел сдержать эмоции после финала чемпионата мира против Испании (0:1), который состоялся 19 июля.

Опытный 32-летний футболист после финального свистка набросился на защитника Эрика Гарсию, которого хватал за шею, после чего спровоцировал конфликт с Гави.

Паредес бросил игрока «Барселоны» на газон – поведение аргентинца стало причиной масштабного конфликта и небольшой драки, участие в которой принимали игроки обеих команд.

Комментатор Адам Шварц призвал дисквалифицировать полузащитника из-за его поведения: «Леандро следует пожизненно отстранить от участия в международных футбольных матчах за жестокое нападение на испанских игроков после финального свистка.

Недопустимое хулиганство и преступление», – написал журналист в социальных сетях.

ВИДЕО. Жесткий конфликт, который спровоцировал Леандро Паредес

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Леандро Паредес Гави Эрик Гарсия
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Наследники автора "руки бога" ВО ВСЕХ своих матчах на чемпе мира отличались грубостью, хамством, симуляциями и провокациями. Этим же они отличались и на прошлом чемпионате мира. Но сейчас правда восторжествовала и чемпионом стала действительно лучшая команда по всем параметрам - Испания
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