Инфантино предложил Марокко финал ЧМ в обмен на поддержку

Президент ФИФА Джанни Инфантино якобы пообещал Марокко право провести финал чемпионата мира по футболу 2030 года. Находящийся под давлением глава ФИФА отчаянно добивается любой поддержки на фоне резкой критики и растущих призывов к его немедленной отставке после провала плана по продаже долей в турнире частным инвесторам.

В настоящее время Инфантино находится в Марокко, где проводит кризисные встречи с представителями ФИФА, борясь за сохранение власти. По данным The Mirror, находящийся под давлением президент пообещал Марокко, что они примут финал чемпионата мира по футболу 2030 года на новом стадионе имени Хасана II в Касабланке, рассчитанном на 115 000 мест, а не на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, при условии, что Марокко публично поддержит его.