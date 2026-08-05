ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча

Форвард «Сантоса» Неймар вступил в словесную перепалку с руководством клуба «Ремо» перед раздевалкой после того, как его команда вышла в четвертьфинал Кубка Бразилии во вторник, одержав победу со счетом 1:0. Звезда высмеял соперников, провокативно танцуя, демонстрируя мускулы и даже высунув язык.

Также Неймар вступил в конфликт с болельщиками хозяев поля по пути в туннель для игроков. Они оскорбляли его на протяжении всего матча, выкрикивая что-то вроде «Vai tomar no cu» (что можно перевести как «Отвали»).

«Спасибо за поддержку», – саркастически написал Неймар в своей истории в Instagram, сопроводив пост видеозаписью инцидента. Он также поделился фотографией из самолета с комментарием «Миссия выполнена» и смайликом с подмигиванием.