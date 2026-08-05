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  4. ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Бразилия
05 августа 2026, 19:53 |
1074
5

ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча

Неймар неоднократно терял контроль над собой и спровоцировал очередной скандал

05 августа 2026, 19:53 |
1074
5 Comments
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Форвард «Сантоса» Неймар вступил в словесную перепалку с руководством клуба «Ремо» перед раздевалкой после того, как его команда вышла в четвертьфинал Кубка Бразилии во вторник, одержав победу со счетом 1:0. Звезда высмеял соперников, провокативно танцуя, демонстрируя мускулы и даже высунув язык.

Также Неймар вступил в конфликт с болельщиками хозяев поля по пути в туннель для игроков. Они оскорбляли его на протяжении всего матча, выкрикивая что-то вроде «Vai tomar no cu» (что можно перевести как «Отвали»).

«Спасибо за поддержку», – саркастически написал Неймар в своей истории в Instagram, сопроводив пост видеозаписью инцидента. Он также поделился фотографией из самолета с комментарием «Миссия выполнена» и смайликом с подмигиванием.

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Неймар Сантос Кубок Бразилии по футболу видео
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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не зрозуміло що тут такого накоїв Неймар щоб писати про це цілу статтю? напевно, якщо б перекласти слова які лунали в його сторону/в сторону його клубу коли він йшов коридором (+ те що було під час матчу) - ні в кого б не виникло ніяких сумнівів в доцільності його поведінки. а просто б сказали: добре що стримався і ї*бала їм не порозбивав.
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0
Хоч не плакав, вже щось) 
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Ніколи не був його шанувальником. Для мене він більше медіа зірка ніж футбольна. Але те який в нього запал, мені подобається. Пропадає те покоління яке віддається повністю грі і спортивна злість на 90хв не виключається. Згадую як Міля кричав тим глухарям, що вони ще в Мінськ приїдуть. Як він був розчарований і злий після гри. А в цьому Динамо таке враження тільки Ярмоленку соромно а всім іншим пох пох і пох. Флігмати грьобані
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