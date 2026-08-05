ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Неймар неоднократно терял контроль над собой и спровоцировал очередной скандал
Форвард «Сантоса» Неймар вступил в словесную перепалку с руководством клуба «Ремо» перед раздевалкой после того, как его команда вышла в четвертьфинал Кубка Бразилии во вторник, одержав победу со счетом 1:0. Звезда высмеял соперников, провокативно танцуя, демонстрируя мускулы и даже высунув язык.
Также Неймар вступил в конфликт с болельщиками хозяев поля по пути в туннель для игроков. Они оскорбляли его на протяжении всего матча, выкрикивая что-то вроде «Vai tomar no cu» (что можно перевести как «Отвали»).
«Спасибо за поддержку», – саркастически написал Неймар в своей истории в Instagram, сопроводив пост видеозаписью инцидента. Он также поделился фотографией из самолета с комментарием «Миссия выполнена» и смайликом с подмигиванием.
Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw
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