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  4. Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии
Бразилия
05 августа 2026, 11:11 | Обновлено 05 августа 2026, 12:00
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Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии

Результативная передача вингера позволила его команде минимально одолеть «Ремо»

05 августа 2026, 11:11 | Обновлено 05 августа 2026, 12:00
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Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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В ночь на 5 августа состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Бразилии, в котором «Сантос» одолел «Ремо» с минимальным счетом 1:0 и пробился в следующий раунд.

Автором единственного результативного удара стал 31-летний нападающий Рони, который забил после ассиста Неймара. Хозяева играли в меньшинстве с 28-й минуты.

После ничьей в первом матче (0:0) «Сантос» завоевал путевку в четвертьфинал. После финального свистка Неймар не сдержал эмоций, начав кричать на игроков и президента «Ремо».

Кубок Бразилии, 1/8 финала. 5 августа

Ремо – Сантос – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Рони, 74
Удаление: Марллон, 28

Жувентуде – Атлетико Минейро – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Минда, 90+5

ВИДЕО. Эмоции Неймара после победы Сантоса в 1/8 финала Кубка Бразилии

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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