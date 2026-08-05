Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии
Результативная передача вингера позволила его команде минимально одолеть «Ремо»
В ночь на 5 августа состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Бразилии, в котором «Сантос» одолел «Ремо» с минимальным счетом 1:0 и пробился в следующий раунд.
Автором единственного результативного удара стал 31-летний нападающий Рони, который забил после ассиста Неймара. Хозяева играли в меньшинстве с 28-й минуты.
После ничьей в первом матче (0:0) «Сантос» завоевал путевку в четвертьфинал. После финального свистка Неймар не сдержал эмоций, начав кричать на игроков и президента «Ремо».
Кубок Бразилии, 1/8 финала. 5 августа
Ремо – Сантос – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Рони, 74
Удаление: Марллон, 28
Жувентуде – Атлетико Минейро – 0:1 (первый матч 0:0)
Гол: Минда, 90+5
ВИДЕО. Эмоции Неймара после победы Сантоса в 1/8 финала Кубка Бразилии
🚨 Neymar was involved in a heated confrontation with Remo's officials and fans after Santos knocked them out with a 1-0 victory. 😳🔥 pic.twitter.com/FNiAZjtNPz— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 5, 2026
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