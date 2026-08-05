Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии

В ночь на 5 августа состоялся второй матч 1/8 финала Кубка Бразилии, в котором «Сантос» одолел «Ремо» с минимальным счетом 1:0 и пробился в следующий раунд.

Автором единственного результативного удара стал 31-летний нападающий Рони, который забил после ассиста Неймара. Хозяева играли в меньшинстве с 28-й минуты.

После ничьей в первом матче (0:0) «Сантос» завоевал путевку в четвертьфинал. После финального свистка Неймар не сдержал эмоций, начав кричать на игроков и президента «Ремо».

Кубок Бразилии, 1/8 финала. 5 августа

Ремо – Сантос – 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Рони, 74

Удаление: Марллон, 28

Жувентуде – Атлетико Минейро – 0:1 (первый матч 0:0)

Гол: Минда, 90+5

ВИДЕО. Эмоции Неймара после победы Сантоса в 1/8 финала Кубка Бразилии