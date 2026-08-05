Тренер Карабаха: «В свое время я болел за киевское Динамо»

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против киевского «Динамо», который состоится 6 августа в Люблине.

– Нас ждет важный выездном матч против хорошей команды. «Динамо» – знакомый Азербайджану клуб, имеющий своих болельщиков и здесь. Нас ждут интересные матчи вне зависимости от результата. Можно сказать, как хотели, так и подготовились. Едем в Польшу за хорошим результатом. Соперник также серьезно готовится и даже перенес матч чемпионата Украины. Верю, что сделаем все самое лучшее для результата.

– В отсутствие Закарии Саво завтра на острие атаки можем увидеть Реналдо Сефаса?

– Изменения будут. Он один из вариантов. Может, в этой игре, а может, в следующих. Но пока не решили относительно Сефаса.

– Что вас больше всего беспокоит перед завтрашним матчем: имя клуба или его футболисты?

– Меня всегда беспокоил не соперник, а мы сами. Я в первую очередь требователен к своей команде. Есть моменты, которые меня беспокоят в команде. После матча в Софии у нас были микротравмы. Не все подготовились по полной программе. На данном этапе сезона каждой команде пока рано играть 120 минут. Особенно только сформировавшемуся составу. Не все футболисты готовы играть даже 90 минут. Поэтому на восстановление понадобилось больше времени. Но я люблю играть с такими клубами, для меня это престижно. Особенно против постсоветских команд. Я сам в свое время болел за киевское «Динамо» в их противостоянии с московским «спартаком». Хотя игра того «спартака» мне больше импонировала. Для роста нужно играть и побеждать такие команды.

– Сначала попался такой сильный соперник, как ЦСКА, теперь вас ждет «Динамо». Это результат того, что команда не стала чемпионом?

– В прошлом сезоне мы получили большую нагрузку в Лиге чемпионов. Не только мы в прошлом сезоне не смогли сохранить титул, есть и другие примеры команд, которые не смогли выиграть чемпионат после этого турнира. Нагрузка от Лиги чемпионов – это совсем другое. Да, мы не выиграли у ЦСКА, но и не проиграли, не считая серию пенальти. Я остался доволен характером и игрой команды. Изменения должны были произойти. Мы на правильном пути. Нужно время, возможно, полгода, а может и год.

– Завтрашний матч состоится на нейтральном поле из-за войны Украины с россией. Мы тоже были в этом положении. Как это скажется на игре?

– У нас такой период был коротким. Только один сезон. Конечно, это отразится. Я бы хотел сыграть на Олимпийском стадионе Киева. Это команда Лобановского. Приятно было бы там сыграть. У нас там были бы болельщики. Футбол сейчас таков, что понятие домашнего и выездного матча размылись. Иногда играть на выезде проще, чем на своем поле. Надеюсь, вскоре война закончится, и они будут играть на родной арене.

– «Динамо» сейчас не в лучшем состоянии, особенно оборона. Это обнадеживает?

– Я смотрел их два последних матчах. Результат с ПАОК был не по игре. Да, возможно, греки одержали достойную победу, но их соперник также играл хорошо. Я бы не сказал, что у них есть проблемы в обороне. Мы готовимся сыграть с хорошей командой. Это динамичная команда с молодыми и опытными игроками.

– Кади пока не в лучшей форме. Будет ротация или трансферы?

– Пока рано быть в оптимальной форме для любого футболиста. Если Янкович сыграл 120 минут, значит, возвращает свою форму. В любом случае, ищем новые кадры на все позиции.

– Шахрудин Магомедалиев перейдет в «Зире»?

– У меня не такой информации (улыбается). Не верю, что были такие переговоры.

– На прошлой неделе сразу два клуба завершили свое выступление – «Зире» и «Нефтчи».

– Жаль, что они завершили выступление, но отрадно, что это произошло не по игровым качествам. Раньше наши клубы так уверенно на поле не действовали. Очень уверено действовали с первой и до последней минуты. В следующем году результаты будут еще лучше. Важно, чтобы наши клубы уверенно выступали в еврокубках.

– Матеуша Кохальски сильно критиковали после последней игры. Вы говорили с ним, у него все в порядке?

– Все в порядке. Мы должны принять это. Я не вижу причины его критиковать. Только в серии пенальти он не смог помочь команде. Надо учитывать мастерство футболистов соперника. Надо спокойно принимать критику. Иногда переходят границу в критике, но такое есть везде.

– Как вам «Сабах» в новом сезоне и насколько с ними будет сложно конкурировать?

– Желаю удачи «Сабаху» в сегодняшнем матче Лиги чемпионов. Амбициозных команд становится больше. «Туран-Товуз» вновь заявил о своих амбициях. Есть еще «Нефтчи», который ставит задачу – выиграть премьер-лигу. Сегодня «Сабах» – опытная команда. Лига чемпионов делает тебя опытнее и увереннее. Они стали опытнее и спокойнее на поле. Нас ждет напряженный сезон. Нужно внимательно готовиться к новому сезону. Но впереди еще Лига конференций.