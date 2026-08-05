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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 19:21 |
148
0

1-й тур УПЛ побил рекорд по количеству телезрителей

Интерес к Украинской Премьер-лиге существенно возрос

05 августа 2026, 19:21 |
148
0
1-й тур УПЛ побил рекорд по количеству телезрителей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Стартовый тур Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27 продемонстрировал очень высокие показатели телеаудитории в сетях OTT и IPTV, установив новый рекорд заинтересованности болельщиков.

В общей сложности матчи 1-го тура просмотрели 1,8 млн зрителей, что на 38,5% больше, чем 1-й тур чемпионата УПЛ в прошлом сезоне.

Наибольшую аудиторию собрал матч «Шахтер» – «Кудровка», который просмотрели более 444 тыс. зрителей. Домашний матч «Черноморца» с «Полесьем» собрал аудиторию 276 тыс. зрителей, а противостояние «Харьков» – «Верес» посмотрели 235 тыс. болельщиков.

Напомним, что в 1-м туре было сыграно всего семь матчей. Поединок «Динамо» – «Левый Берег» перенесен на 2 декабря.

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Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
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