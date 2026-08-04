Ротань – On Fire, а Кудровка – не Динамо. Дулуб – о первом туре УПЛ

Стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги — в первом туре «Шахтер» разгромил «Кудровку» (5:1), «Карпаты» убедительно обыграли «Кривбасс» (4:1), а ЛНЗ довольно неожиданно упустил очки в матче с «Буковиной» (0:0).

Известный тренер Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua проанализировал первые матчи нового сезона УПЛ, похвалив «Черноморец», объяснив провал «Кривбасса» и игру звездного «Шахтера».

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«Повлияло удаление». Дулуб – о матче «Заря» – «Колос»

ФК Заря

– «Заря» – «Колос» – 2:0. В матче-открытии нынешнего сезона УПЛ «Заря» принимала «Колос». Какие эмоции после матча? Благодаря чему подопечные Виктора Скрипника сумели уверенно победить?

– Благодаря удалению в составе «Колоса» (Бурда был удален на 8-й минуте игры, – ред.) – это сильно повлияло. Именно раннее удаление оказало серьезное влияние на итоговый результат этого матча. Трудно играть в такую погоду, тем более против команды, которая всегда стремится играть в атакующий футбол.

«Заря» в этом матче играла по ситуации, а ситуация сложилась так, что они уже с 8-й минуты игры играли в большинстве, и они это большинство использовали на 100 процентов. Хорошо в этом матче сыграли Джордан и Будковский, я всегда смотрю, как он играет, когда просматриваю матчи «Зари». Считаю, что Филипп – недооцененный нападающий. Он и «Колосу» забил хороший гол и довольно неплохо выглядел на футбольном поле.

– Вечно молодой бомбардир...

– Я вам так скажу: на мой взгляд, Филипп недооценен в плане национальной сборной Украины; все же, учитывая его статистику, он, пожалуй, не помешал бы национальной команде – в некоторые моменты его стоило бы вызвать в национальную сборную Украины и использовать в тех играх, где Украина играла бы с позиции силы.

– По вашему мнению, для Будковского путь в сборную уже закрыт?

– Знаете, чемпионат мира показал: если человек приносит пользу команде – в паспорт уже никто не смотрит. Знаете, сейчас изменилась ситуация в тренировочном процессе и немного изменилось отношение к возрасту футболистов. Если раньше считалось, что в 30 – уже всё... Так вот, сейчас чемпионат мира показал, что это далеко не так.

«Этот результат просто говорит...»: Дулуб — о матче «Кривбасс» — «Карпаты»

ФК Карпаты

– «Кривбасс» – «Карпаты» – 1:4. В Кривом Роге никому не бывает легко. Подопечные Патрика Ван Леувена лучше начали матч и забили гол уже в середине первого тайма, но матч закончился разгромной победой «Карпат». Какой потенциал у ребят Франа Фернандеса в этом сезоне?

– Трудно сказать, какой потенциал. Если смотреть, то линия защиты осталась той же, что и в прошлом сезоне, но присоединился Марченко. В центре поля основную роль играет Чачуа, сменивший позицию Ян Костенко... Выглядело довольно неплохо, но...

Знаете, мне всегда интересно сравнить средний возраст стартового состава. Так вот, «Кривбасс» – 21,6, а «Карпаты» – 26,1... Это пропасть. Очень сложно противостоять опытной команде в таком молодом возрасте.

– Такой разгром: закономерность или случайность? Мы знаем, что «Кривбасс» играет в довольно «весёлый» футбол с большим количеством забитых и пропущенных мячей.

– Здесь как раз речь идёт о среднем возрасте этого «Кривбасса» – ребятам по 19–20 лет. Ожидать от них какой-то стабильности – очень сложно. Счёт на табло, пожалуй, не очень отражает то, что происходило на футбольном поле. Этот результат просто говорит о том, что более опытные игроки просто показали свой максимум. Вот и всё!

– Как вы считаете, чего стоит ожидать от обновленного «Кривбасса» в этом сезоне УПЛ?

– Трудно что-то прогнозировать. В таких командах должно быть хотя бы 2–3 опытных футболиста. В прошлом году в Кривом Роге эту роль довольно хорошо выполнял Мендоса – он уже в «Шахтере» и заслужил это. Сейчас я пока не вижу, кто сможет повести за собой этот молодой «Кривбасс». Будет сложно, но, если эта молодая команда «разбежится», никому не будет сладко. Хотя от них не стоит ожидать какой-то стабильности.

«Счёт должен был быть где-то 5:0»: Дулуб о матче «Харьков» — «Верес»

НК Верес

– «Харьков» – «Верес» – 1:0. Подопечные Бартуловича сумели дожать соперника лишь в конце матча. Как вам игра?

– ФК «Харьков» – довольно неплохая команда, хотя я бы не сказал, что они сильно обновили состав. Ключевые роли играют прошлогодние лидеры: Калюжный, Шабанов.

На мой взгляд, в матче против «Вереса» счёт на табло (1:0) не отражает того, что реально происходило на футбольном поле. Посмотрим статистику: владение мячом – 61 к 39, но в этом матче владение мячом не дало преимущества; Ожидаемые голы: 3,8 против 0,2 – это просто невероятно. Счёт должен был быть где-то 5:0.

– Не зря лучшим игроком матча признан вратарь «Вереса» – Валентин Горох, который совершил довольно много ключевых сейвов...

– Это ожидаемо, но именно это говорит о том, что и одна, и другая команда пока не в оптимальной форме – все до сих пор входят в сезон, но учитывая, что Харьков – амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи... Посмотрим! Будет интересно.

– Что можете сказать о подопечных Олега Шандрука в стартовом матче нового сезона УПЛ?

– Знаете, на мой взгляд, не хватало Виталия Бойко. Не хватало игрока, который бы завел команду. Я очень хорошо знаю Виталия, и он – игрок, который, играя даже в опорной зоне, может дать команде этот стимул. Еще одна проблема – состав команды. Они пока не выглядят полностью укомплектованной командой.

«Это была тяжелая, но заслуженная победа»: Дулуб о матче «Черноморец» — «Полесье»

ФК Полесье

– «Черноморец» – «Полесье» – 1:2. На мой взгляд, матч в Одессе получился очень интересным. На послематчевой пресс-конференции Роман Григорчук заявил, что «моряки» точно не будут мальчиками для битья. Согласны?

– Я, пожалуй, соглашусь. Вспомним, какие голы забивали в этой встрече: невероятный гол Робакидзе из-за пределов штрафной, а затем ответный гол Велетня... Было видно, что «Черноморец» очень хорошо настроился на эту игру.

Стоит учитывать, что очень трудно играть в УПЛ после еврокубков. Очень трудно перестроиться! Ещё три дня назад ты играл в еврокубках, а через три-два у тебя уже матч чемпионата.

Если брать именно игру... Знаете, уже какой-то матч Линдон Эмерллаху выпадает из игры, это из того, что я видел. Леандру Андраде проявил себя не так ярко, как ожидалось. По игре это была тяжелая, но заслуженная победа «Полесья». Я соглашусь с Русланом Ротанем, который сказал: «Нам легче было играть против Копенгагена, чем против «Черноморца».

– За счет чего «Черноморец» может добиваться успеха в нынешнем сезоне УПЛ?

– Я считаю, что за счет быстрых переходов от обороны в атаку, что и показала игра против «Полесья», но «Черноморец» нуждается в усилении. Им нужно искать правого защитника – это в первую очередь. Я думаю, Роман Григорчук все это прекрасно понимает и говорит об этом. На мой взгляд, у «моряков» довольно неплохой нападение: Авагимян, Фарасеенко, Алефиренко, Герич.

Нужно понимать, что Одесса — особый город. Футбольный город, где болельщики просто требуют хорошей игры. Хотя, надо понимать, что УПЛ — это не Первая лига: здесь совсем другие темпы и уровень игры.

– После поражения от Копенгагена Геннадий Буткевич сказал, что задача «Полесья» – титул УПЛ и Кубок Украины. Это реально?

– Я вам так скажу: в двух матчах против Копенгагена я увидел, что «Полесье» – довольно достойная команда по уровню игры. У них высокий уровень конкуренции, особенно в линии атаки. Если руководитель ставит такую задачу – надо выполнять.

Я скажу откровенно, мне очень понравился Крушинский! Я бы не считал матч против «Черноморца» ориентиром, по которому стоит оценивать это «Полесье». Тяжелая игра в еврокубках и сразу выездной матч в УПЛ

«Ключевым стал эпизод с первым пенальти»: Дулуб о матче «Эпицентр» — «Оболонь»

ФК Эпицентр

– «Эпицентр» – «Оболонь» – 3:0. Довольно неожиданный разгром от ребят Сергея Нагорняка: случайность или закономерность?

– Надо понимать, что против «Оболони» всегда трудно играть. «Пивовары» – очень непростая команда, против которой всегда сложно играть, но здесь ключевым стал эпизод с первым пенальти в ворота киевского клуба – довольно спорный момент.

– Одним из ключевых факторов можно назвать возвращение «Эпицентра» на домашнюю арену?

– Я думаю, да. Довольно хорошей была поддержка команды Сергея Нагорняка на домашней арене – много людей, кто-то, наверное, смотрел даже через забор... Так что это тоже важный фактор. «Эпицентр» вернулся домой и одержал уверенную победу над сильным соперником.

– В прошлом сезоне «Эпицентр» с трудом стартовал в начале чемпионата, не скажу, что они слишком легко обеспечили себе место в УПЛ по итогам сезона 2025/26. Как для них сложится новый сезон?

– Думаю, здесь будет немного другая история! Испанцы уже адаптировались, в Украину на постоянное место жительства переехал Карлос Рохас – довольно хороший футболист. Да и опыт-то уже есть – сезон провели в УПЛ, все-таки. Команда стала сильнее, однозначно.

«Очень сложно переключить внимание на УПЛ»: Дулуб — о матче «Буковина» — «ЛНЗ»

ФК ЛНЗ

– «Буковина» – ЛНЗ – 0:0. Пожалуй, главная неожиданность тура — потеря очков «фиолетовыми» в матче с новичком УПЛ.

– 4-3-3 против 5-3-2. Цара, Коди Дэвид, Таллес Бренер – по составу видно, что у ЛНЗ была значительная ротация в атакующей линии. В ЛНЗ есть несколько игроков, которые качественно могут менять позиции, как, например, Денис Кузик. Имея такого игрока, можно легко переходить со схемы 5-3-2 на схему 4-3-3.

Опять же, здесь та же история, что и у «Полесья». Когда возвращаешься с матчей еврокубков – очень трудно переключить внимание на УПЛ. Давайте вспомним прошлый сезон в исполнении ЛНЗ — «фиолетовые» обыграли «Полесье», «Шахтер» и «Динамо» сразу после еврокубковых матчей этих команд, воспользовавшись этим. Сейчас же этим же воспользовалась «Буковина».

– ЛНЗ играл довольно хорошо, но команде Пономарева не хватило реализации. «Буковина» в первом тайме вообще ничего не создала, но в конце могла выиграть матч. Это усталость черкасской команды после еврокубков или недооценка соперника?

– Я не думаю, что здесь имеет место какая-то недооценка соперника. Нужно учесть тот факт, что «Буковина» относительно неплохо прошла дистанцию в Первой лиге Украины. Просто нужно понимать, что еще в четверг ЛНЗ играл матч в Бельгии против «Гента», где пришлось отыграть целых 120 минут. Тяжелый переезд, тяжелое поле. Но, если мы говорим, что «Полесье» играет качественно, то у ЛНЗ этого качества пока не видно.

– «ЛНЗ» довольно неплохо укрепил состав: Цара, Коди Дэвид, Таллес Бренер, Роман, Китела... Как вы думаете, им не грозит синдром второго сезона или, как говорят, «болезнь Александрии»?

– Я думаю, нет. Это совершенно другая история. Понятно, что укрепление состава довольно неплохое. Цара – невероятный игрок, особенно для уровня УПЛ. Если смотреть на состав ЛНЗ – они точно не хуже, чем в прошлом сезоне, это как минимум.

– Каковы перспективы «Буковины» в новом сезоне УПЛ?

– Я думаю, они завершат этот сезон в середине турнирной таблицы УПЛ, это минимум. Пеньков, Бусько, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Задерака, Подлепенец, Кожушко, Ильин — почти весь стартовый состав, кроме Клепача, все они играли в УПЛ. Средний возраст команды довольно высокий. Кажется, 29,5 — это очень опытная команда.

Думаю, здесь на первый план выйдет тренерская рука Сергея Шищенко, а то, что он показал в прошлом сезоне в Первой лиге Украины... А, поверьте, очень сложно выиграть Первую лигу Украины — там довольно хороший уровень. Поэтому, поверьте, тренер там хороший. Думаю, у них всё будет хорошо. Это же одна из самых опытных команд в УПЛ.

«Это не киевское Динамо»: Дулуб — о матче Шахтер — Кудровка

ФК Шахтер Донецк

– «Шахтер» – «Кудровка» – 5:1. «Горняки», как всегда, куражатся в УПЛ, но «Кудровка» сумела больно «укусить» донецкую команду в концовке первого тайма. Как вам этот матч?

– Видите ли, «Кудровка» всё-таки сумела сравнять счёт в своей первой же атаке. «Горняки» спокойно дожали? Знаете, если команда пропускает 5 мячей – это говорит о проблемах в обороне. Если им удастся наладить именно игру в обороне и быстро переходить из обороны в атаку... У них хватает опытных игроков, но этой команде нужен ещё как минимум один игрок в линию атаки, как минимум один.

«Шахтеру» было достаточно легко? Я не думаю, что легко. Пропущенный мяч — холодный душ для команды Турана. Меня удивила довольно слабая игра Дмитрия Ризника, я не понимаю, с чем это связано. Что положительного? Хет-трик Кауана Элиаса. Довольно неплохо влился в команду Глейкер Мендоса, но Кудровка — это не киевское «Динамо». У «Шахтера» очень сильная атака. Думаю, этих футболистов брали под Лигу чемпионов, а не под УПЛ.

«Ротань» — «On Fire», хет-трик Кауана Элиаса. Дулуб назвал лучших игроков первого тура УПЛ

– Кого из игроков вы назвали бы MVP первого тура УПЛ и почему?

– Здесь всё понятно — Кауан Элиас, который сделал хет-трик в матче с «Кудровкой». Отдам это звание именно ему — первый тур и сразу хет-трик. Хотя Глейкер Мендоса тоже выглядел неплохо.

– Кто стал лучшим тренером первого тура УПЛ, по вашему мнению?

– Ох, вот это интересный вопрос, конечно... На мой взгляд, учитывая все факторы, лучшим тренером первого тура стал Руслан Ротань, который обыграл Романа Григорчука, особенно, опять же, учитывая все эти переезды и матчи еврокубков за несколько дней до старта УПЛ. Тем более что «Полесье» одержало волевую победу.

– Какая команда или матч подарили нам самую большую сенсацию первого тура?

– Думаю, «Карпаты». Никто не ожидал, что подопечные Франа Фернандеса сыграют настолько удачно, особенно учитывая, что матч проходил в Кривом Роге. Обычно «Карпаты» очень тяжело входят в сезон.

– Какая команда больше всего разочаровала в этом туре УПЛ?

– Даже не знаю. Пожалуй, всё же выберу «Кривбасс», – подытожил Дулуб.

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