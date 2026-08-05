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Украина. Первая лига
05 августа 2026, 18:15 | Обновлено 05 августа 2026, 18:33
457
0

В Александрии отреагировали на слухи о задолженности

Владимир Шаран дал короткий ответ

05 августа 2026, 18:15 | Обновлено 05 августа 2026, 18:33
457
0
В Александрии отреагировали на слухи о задолженности
Александрия. Владимир Шаран
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Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран отказался комментировать слухи о долгах перед игроками команды.

– И такой еще вопрос. Была информация, что существует задолженность перед футболистами. Это правда?

– Я не знаю, какие там ходят слухи, но этот вопрос я комментировать не буду.

Несмотря на то, что «Александрия» считается главным фаворитом сезона Первой лиги, «горожане» стартовали с двух ничьих против тернопольской «Нивы» (1:1) и ЮКСА (4:4).

Следующий матч команда Владимира Шарана проведет в субботу, 8 августа, когда в рамках третьего тура Первой лиги примет в Александрии «Ингулец».

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Владимир Шаран Александрия Первая лига Украины долги
Иван Чирко Источник: UA-Football
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