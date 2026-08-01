Главному претенденту на выход в УПЛ угрожает бойкот со стороны футболистов
Сообщается, что игроки «Александрии» не дождались зарплаты за три месяца
Футболисты «Александрии», которая считается главным фаворитом на выход в Премьер-лигу, могут бойкотировать матчи своей команды из-за финансовых задолженностей.
По информации источника, «горожане» не выплатили зарплату за три месяца – апрель, май и июнь, что вызвало недовольство и возмущение со стороны многих игроков.
Руководство «Александрии» получило информацию о позиции некоторых футболистов, которые готовы проигнорировать выступления в Первой лиге, пока не удастся стабилизировать ситуацию.
Подопечные Владимира Шарана достаточно неожиданно начали новый сезон с двух ничьих – разошлись миром с тернопольской «Нивой» (1:1) и не сумели одолеть ЮКСА в результативном матче (4:4).
В третьем туре «горожане» сыграют на домашней арене против «Ингульца». Поединок состоится 8 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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