Главному претенденту на выход в УПЛ угрожает бойкот со стороны футболистов

Футболисты «Александрии», которая считается главным фаворитом на выход в Премьер-лигу, могут бойкотировать матчи своей команды из-за финансовых задолженностей.

По информации источника, «горожане» не выплатили зарплату за три месяца – апрель, май и июнь, что вызвало недовольство и возмущение со стороны многих игроков.

Руководство «Александрии» получило информацию о позиции некоторых футболистов, которые готовы проигнорировать выступления в Первой лиге, пока не удастся стабилизировать ситуацию.

Подопечные Владимира Шарана достаточно неожиданно начали новый сезон с двух ничьих – разошлись миром с тернопольской «Нивой» (1:1) и не сумели одолеть ЮКСА в результативном матче (4:4).

В третьем туре «горожане» сыграют на домашней арене против «Ингульца». Поединок состоится 8 августа и начнется в 19:00 по киевскому времени.