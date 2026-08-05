Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке

Тренер вратарей вышгородского «Диназа» Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф за использование русского языка на тренировках:

«Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках!

Первый вопрос. Если я 50 лет говорил по-русски — это никого не смущало?

Второй. Я принимаю только чистый украинский язык. Насколько я помню, на нём говорили только в Ирландии и Канаде. Всё. Я никогда не слышал чистого украинского языка. Поэтому спасибо вам, общественным деятелям, за вашу добросовестность!

Но… когда я ездил в Запорожскую область, там никто из ребят не обращал на это внимания. Если бы вы были чуть-чуть умнее — то поняли бы, что не все, кто говорит на русском языке, — предатели!!! Но, если хотите, это ваше право!!! У меня есть решение этой проблемы».

Сумма штрафа составила 11 426 гривен.

Ранее Вячеслав Богоделов тренировал в системе «Динамо» и юношеских сборных Украины.