Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке
Вячеслав Богоделов потерял 11 тысяч гривен
Тренер вратарей вышгородского «Диназа» Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф за использование русского языка на тренировках:
«Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках!
Первый вопрос. Если я 50 лет говорил по-русски — это никого не смущало?
Второй. Я принимаю только чистый украинский язык. Насколько я помню, на нём говорили только в Ирландии и Канаде. Всё. Я никогда не слышал чистого украинского языка. Поэтому спасибо вам, общественным деятелям, за вашу добросовестность!
Но… когда я ездил в Запорожскую область, там никто из ребят не обращал на это внимания. Если бы вы были чуть-чуть умнее — то поняли бы, что не все, кто говорит на русском языке, — предатели!!! Но, если хотите, это ваше право!!! У меня есть решение этой проблемы».
Сумма штрафа составила 11 426 гривен.
Ранее Вячеслав Богоделов тренировал в системе «Динамо» и юношеских сборных Украины.
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