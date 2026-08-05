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Украина. Вторая лига
05 августа 2026, 17:07 |
1948
7

Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке

Вячеслав Богоделов потерял 11 тысяч гривен

05 августа 2026, 17:07 |
1948
7 Comments
Экс-тренера Динамо оштрафовали за русский язык на тренировке
Вячеслав Богоделов
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Тренер вратарей вышгородского «Диназа» Вячеслав Богоделов сообщил, что получил штраф за использование русского языка на тренировках:

«Меня сегодня оштрафовали, типа за русский язык, на тренировках!

Первый вопрос. Если я 50 лет говорил по-русски — это никого не смущало?

Второй. Я принимаю только чистый украинский язык. Насколько я помню, на нём говорили только в Ирландии и Канаде. Всё. Я никогда не слышал чистого украинского языка. Поэтому спасибо вам, общественным деятелям, за вашу добросовестность!

Но… когда я ездил в Запорожскую область, там никто из ребят не обращал на это внимания. Если бы вы были чуть-чуть умнее — то поняли бы, что не все, кто говорит на русском языке, — предатели!!! Но, если хотите, это ваше право!!! У меня есть решение этой проблемы».

Сумма штрафа составила 11 426 гривен.

Ранее Вячеслав Богоделов тренировал в системе «Динамо» и юношеских сборных Украины.

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Вячеслав Богоделов Динамо Киев Диназ Вышгород тренировка русский язык штрафы Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Facebook
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Комментарии 8
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Ніколи не пізно починати, а особливо зараз. Російська вбиває - тому, штраф це те що потрібно тим,  хто ще не в темі...
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+4
Я теж богато років розмовляв московитською, правда з детинства дуже добре розмовляю і українською, з 14 року розмовляю виключно українською!!! Бувають випадки коли співразмовниками стають , молдовани, литовці, латиши, тоді віповідаю монголоїдною!!! А цьому тренеру свою совкову думку треба засунути далеко далеко!!! То все одно що він приїде в Італію чи Іспанію і буде всім втирати що воно 50 років розмовляло болотною, тому мусите сприймати мене такого як є!!!! Тупість і такий менталитет знищує корні!!!
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+3
За 50 років не зміг вивчить рідну мову? Це рівень інтелекту..
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+2
Про шахтер поговорим?
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+2
Так цих кацапів.
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+1
Раніше розмовляв 50 на 50 вт.ч. рашистською. Зараз виключно українською  мовою розмовляю. А цей телепень за стільки років не навчився розмовляти українською мовою, це свідчить про його тупість. Замалий штраф йому впаяли.
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0
"є рішення цієї проблеми" - єдине рішення, це вивчити. Але за звичай це просто роблять, а не розказують про напрямки...
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0
А кто вам сказал, что русский язык принадлежит россии? На то он и называется русским, что это  язык восточной Киевской Руси, точно как северный был белорусским .
Кто такие русские? Где они живут? Как выглядят?  Их нет, хотя любой татарин или мордвин называет себя русским
Русские - это не национальность, это общее название народов населявших Киевскую Русь.
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0
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