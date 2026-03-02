Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Украине удалили футболиста за русский язык
02 марта 2026, 22:16 | Обновлено 02 марта 2026, 22:47
В Украине удалили футболиста за русский язык

Наказание получил Сергей Донец в матче медиалиги

В Украине удалили футболиста за русский язык
UA Steel

В матче Украинской медиалиги между командами «Ultimate» и «Armat» игрок Сергей Донец получил синюю карточку за использование русского языка.

По регламенту, он покинул поле на 5 минут без права замены. Донец выступает за «Ultimate» и ранее играл в профессиональном футболе за «Никополь».

Поединок завершился победой «Ultimate» со счетом 5:3.

Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди дебютировал в составе медиафутбольного клуба «Профан», который возглавляет его бывший одноклубник Николай Морозюк.

По теме:
Эмоции Селезнева, забитые буллиты: как прошел матч Армат – Рух Медиа Тим
«Я с тобой водку пил, что ли?» Евгения Селезнева вывели из себя
Хачериди дебютировал в новой команде после того, как покинул Черноморец
медиафутбол UA Steel
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Перший Серед Рівних в бані
Повністю підтримую.
Ответить
+2
MaximusOne
Шиза
Ответить
-2
Gargantua
это они типа для медиалиги особенные правила придумали, чтобы оправдать свое гордое звание критической инфраструктуры и отсрочки?
Ответить
-4
