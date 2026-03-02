Другие новости02 марта 2026, 22:16 | Обновлено 02 марта 2026, 22:47
В Украине удалили футболиста за русский язык
Наказание получил Сергей Донец в матче медиалиги
02 марта 2026, 22:16 | Обновлено 02 марта 2026, 22:47
В матче Украинской медиалиги между командами «Ultimate» и «Armat» игрок Сергей Донец получил синюю карточку за использование русского языка.
По регламенту, он покинул поле на 5 минут без права замены. Донец выступает за «Ultimate» и ранее играл в профессиональном футболе за «Никополь».
Поединок завершился победой «Ultimate» со счетом 5:3.
Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди дебютировал в составе медиафутбольного клуба «Профан», который возглавляет его бывший одноклубник Николай Морозюк.
Повністю підтримую.
Шиза
это они типа для медиалиги особенные правила придумали, чтобы оправдать свое гордое звание критической инфраструктуры и отсрочки?
