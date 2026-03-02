В Украине удалили футболиста за русский язык

В матче Украинской медиалиги между командами «Ultimate» и «Armat» игрок Сергей Донец получил синюю карточку за использование русского языка.

По регламенту, он покинул поле на 5 минут без права замены. Донец выступает за «Ultimate» и ранее играл в профессиональном футболе за «Никополь».

Поединок завершился победой «Ultimate» со счетом 5:3.

Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди дебютировал в составе медиафутбольного клуба «Профан», который возглавляет его бывший одноклубник Николай Морозюк.