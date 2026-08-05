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05 августа 2026, 14:46 | Обновлено 05 августа 2026, 14:56
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Динамо – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Час от часу не легче, но все равно нужно спасать евросезон

05 августа 2026, 14:46 | Обновлено 05 августа 2026, 14:56
170
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Динамо – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Динамо
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Шестого августа на поле «Арены Люблин» обладатель Кубка Украины – «Динамо» – в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций сыграет первый поединок против азербайджанского «Карабаха». Начало игры – в 20.00 по киевскому времени.

Динамо

Подопечные Игоря Костюка в качестве обладателя национального Кубка новый евросезон начали с квалификации Лиги Европы.

В первом раунде соперником «бело-синих» был вице-чемпион Румынии – «Университатя» из Клужа.

Несмотря на статус явного фаворита противостояния, динамовцам те два матча дались весьма непросто. Румынская команда решила не изобретать велосипед, основной акцент сделав на грамотной игре в обороне. И этот акцент сработал.

Оба поединки завершились нулевой ничьей, и судьба путевки во второй раунд квалификации ЛЕ решилась в серии пенальти. Эта серия оказалась в пользу нашей команды.

Окромя неумения «Динамо» проходить насыщенную оборону оппонентов, нужно отметить в тех матчах и ужасную реализацию моментов. Киевляне вроде бы и создавали опасность у ворот «Университати», но выжать хотя бы один забитый мяч им так и не удалось.

Зато в первом же поединке второго раунда – против греческого ПАОКа – «бело-синим» удалось забить сразу два мяча. Тем не менее, наша команда уступила коллективу из Салоник 2:3 в номинально домашней игре.

Во втором поединке против бронзового призера чемпионата Греции «Динамо» попыталось сыграть иначе, нежели в первом матче. Для этого «иначе» Игорь Костюк серьезно перекроил состав. Да и игровую модель тоже поменял.

Динамовцы пытались контролировать мяч, высоко прессинговать соперника, но в итоге не получилось ровным счетом ничего. ПАОК поначалу играл осторожно, но стоило греческой команде во втором тайме прибавить, заиграть в вертикальный футбол, как «Динамо» рассыпалось. В итоге поражение и во втором поединке – в этот раз 0:2.

После вылета «Динамо» из квалификации Лиги Европы поползли упорные слухи о возможной отставке нынешнего наставника команды. Тем не менее, Игорь Костюк на месте. И наверняка намерен вывести своих подопечных в основной раунд Лиги конференций.

Ради плодотворной подготовки к матчу против «Карабаха» динамовцы «пропустили» старт чемпионата Украины. Матч первого тура УПЛ «Динамо» – «Левый берег» перенесен на позже.

Как и в предыдущих поединках нового еврокубкового сезона, так и в матче против вице-чемпионов Азербайджана Костюк не сможет рассчитывать сразу на несколько игроков основного состава. Из-за разного рода травм и повреждений вне игры Попов, Тымчик, Вивчаренко, Захарченко и Михайленко.

Карабах

Команда из Агдама – настоящий гранд чемпионата Азербайджана. «Карабах» практически в каждом национальном сезоне финиширует на первой ступеньке в таблице. За последние тринадцать лет агдамцы лишь дважды упускали национальное «золото». И второй раз случился аккурат в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне подопечные Гурбана Гурбанова, неизменного наставника «Карабаха», провалились на национальной арене. В том смысле провалились, что не смогли выиграть ни первого места, ни национального Кубка, в обоих случаях уступив главной сенсации минувшего чемпионата – «Сабаху».

Не в последнюю очередь «скакуны» упустили национальное «золото» из-за выступлений на евроарене. В минувшем сезоне «Карабах» не только сумел пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, но и стал одним из тех коллективов, кто вышел в 1/16 финала. Правда, в первом же раунде плей-офф агдамцы были биты «Ньюкаслом».

Как и нынешнее «Динамо», «Карабах» новый еврокубковый сезон начал с квалификации Лиги Европы. В первом раунде «черно-белые» легко прошли исландскую «Вестру» – дважды победили по 3:0.

Однако второй раунд квалификации ЛЕ для «Карабаха», как и для «Динамо», оказался непреодолимой преградой.

Команда Гурбанова дважды сыграла в нулевую ничью с болгарским ЦСКА, и судьба путевки в третий этап квалификации решалась в серии послематчевых пенальти. «Лотерея» оказалась не в пользу «Карабаха».

И вот теперь азербайджанский гранд, впрочем, как и украинский, вынужден играть в квалификации самого непрестижного еврокубка.

Накануне матчей против «Динамо» команда Гурбанова испытывает определенные кадровые трудности. В этой связи нужно отметить, что по сравнению с минувшим сезоном состав «Карабаха» изменился более чем серьезно.

В нынешнее межсезонье «скакуны» устроили распродажу/перезагрузку. Ушли главные действующие лица атаки: Дуран перебрался в «Селтик», а Андраде – в «Полесье». Им на смену пришла целая «пачка» новых легионеров.

История противостояний

Доселе соперники пересекались лишь единожды: восемь лет назад, в товарищеском поединке. Тогда динамовцы одержали минимальную победу. В официальных матчах оппоненты не встречались.

Прогноз

Вряд ли «Карабах» можно назвать слабым соперником. Уж точно эта команда не слабее ПАОК, не говоря уже об «Университати». К тому же, в четырех предыдущих матчах коллектив из Агдама не пропустил ни одного мяча (если не считать серию пенальти). Это к тому, что «Динамо» снова очень непросто придется. Непросто, прежде всего, преодолевать грамотную и квалифицированную оборону соперника.

К тому же, как показали предыдущие матчи, у команды Игоря Костюка не все в порядке с игрой в атаке. Из-за летней распродажи проблемы с атакой есть и у «Карабаха». Посему резонно предположить, что матч будет весьма острожным, без обилия голевых моментов. Наш прогноз – 0:0.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак, Бражко, Пихаленок, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Пономаренко.
«Карабах»: Зломыслич, Ланга, Гусейнов, Макреккиш, Силва, Муаддиб, Лобату, Янкович, Кащук, Кади, Саво.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
6 августа 2026 -
20:00
Карабах
Ничья 3.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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(с)"Через різні травми та пошкодження поза грою Попов, Тимчик, Вівчаренко, Захарченко та Михайленко" - і це всі? А Дубінчак? А Огундана?
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