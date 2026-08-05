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Динамо Киев
06.08.2026 20:00 - : -
Карабах
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Лига конференций
05 августа 2026, 21:40 | Обновлено 05 августа 2026, 21:41
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Динамо – Карабах. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций

05 августа 2026, 21:40 | Обновлено 05 августа 2026, 21:41
444
0
Динамо – Карабах. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев
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В четверг, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Динамо» и «Карабах». Поединок пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин Арена», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Киевляне стартовали в новом евросезоне с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первым соперником команды Игоря Костюка стала «Университатя» Клуж. Обе дуэли с вице-чемпионом Румынии завершились без голов, и «бело-синие» вырвали победу в серии пенальти. Далее «Динамо» встретилось с греческим ПАОКом, и «черно-белые» дважды обыграли киевлян – 3:2 и 2:0. Фиаско в противостоянии с греческой командой отправило «бело-синих» в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

«Карабах» также поначалу играл в квалификации Лиги Европы. Сначала «скакуны» дважды обыграли исландский «Вестри» (3:0 и 3:0), а затем после двух безголевых ничьих с софийским ЦСКА проиграли соперникам в серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Карабах», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
6 августа 2026 -
20:00
Карабах
Ничья 3.72 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Динамо Киев Карабах Динамо - Карабах Лига конференций текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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