Динамо Киев

В четверг, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся «Динамо» и «Карабах». Поединок пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин Арена», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Киевляне стартовали в новом евросезоне с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Первым соперником команды Игоря Костюка стала «Университатя» Клуж. Обе дуэли с вице-чемпионом Румынии завершились без голов, и «бело-синие» вырвали победу в серии пенальти. Далее «Динамо» встретилось с греческим ПАОКом, и «черно-белые» дважды обыграли киевлян – 3:2 и 2:0. Фиаско в противостоянии с греческой командой отправило «бело-синих» в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

«Карабах» также поначалу играл в квалификации Лиги Европы. Сначала «скакуны» дважды обыграли исландский «Вестри» (3:0 и 3:0), а затем после двух безголевых ничьих с софийским ЦСКА проиграли соперникам в серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Карабах», за которой можно следить в украинской версии сайта.