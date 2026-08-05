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Англия
05 августа 2026, 15:01 | Обновлено 05 августа 2026, 15:13
341
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ оформил рекордный трансфер

Цолакис перешел в Халл Сити

05 августа 2026, 15:01 | Обновлено 05 августа 2026, 15:13
341
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ оформил рекордный трансфер
ФК Халл Сити
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Клуб Халл Сити, который новый сезон начнет в АПЛ, объявил о переходе вратаря Олимпиакоса Константиниса Цолакиса.

Игрок обошелся новичку элитного дивизиона Англии в 20 миллионов евро, что является трансферным рекордом Тигров.

23-летний вратарь сборной Греции подписал контракт на 5 лет.

Новый сезон Халл Сити начнет 22 августа матчем против Манчестер Юнайтед.

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Константинис Цолакис Халл Сити трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Халл Сити
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