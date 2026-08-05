Англия05 августа 2026, 15:01 | Обновлено 05 августа 2026, 15:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ оформил рекордный трансфер
Цолакис перешел в Халл Сити
05 августа 2026, 15:01 | Обновлено 05 августа 2026, 15:13
341
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Клуб Халл Сити, который новый сезон начнет в АПЛ, объявил о переходе вратаря Олимпиакоса Константиниса Цолакиса.
Игрок обошелся новичку элитного дивизиона Англии в 20 миллионов евро, что является трансферным рекордом Тигров.
23-летний вратарь сборной Греции подписал контракт на 5 лет.
Новый сезон Халл Сити начнет 22 августа матчем против Манчестер Юнайтед.
A serial winner in Greece 🏆https://t.co/PjLPdmEkMv pic.twitter.com/qKG0omTZRM— Hull City (@HullCity) August 5, 2026
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