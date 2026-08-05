ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ оформил рекордный трансфер

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Клуб Халл Сити, который новый сезон начнет в АПЛ, объявил о переходе вратаря Олимпиакоса Константиниса Цолакиса.

Игрок обошелся новичку элитного дивизиона Англии в 20 миллионов евро, что является трансферным рекордом Тигров.

23-летний вратарь сборной Греции подписал контракт на 5 лет.

Новый сезон Халл Сити начнет 22 августа матчем против Манчестер Юнайтед.