Американское безумие. Почему Боэли потратил уже 2 млрд на новичков Челси

30 мая 2022 года американский консорциум BlueCo во главе с Тоддом Боэли стал новым собственником клуба английской Премьер-лиги «Челси». С тех пор прошло уже четыре полноценных сезона и сейчас открыто пятое летнее трансферное окно при новых владельцах, но «синие» не радуют своих боссов и болельщиков спортивными достижениями, хотя на новичков Боэли и его партнеры по бизнесу выделяют просто колоссальные суммы. Только вдумайтесь: с момента, когда Тодд стал во главе «Челси» и до сегодняшнего дня на усиление команды новыми футболистами было потрачено 2,07 миллиарда евро. А ведь трансферное окно будет работать этим летом еще почти месяц…

Сегодня, когда на дворе лишь начало августа, «Челси» уже потратил на новичков перед началом сезона-2026/27 почти 400 миллионов евро! Это третий по величине показатель для клуба времен Боэли. Больше «синие» платили за новичков только в сезоне-2022/23 (рекордные для мирового футбола 630 миллионов евро), а также в сезоне-2023/24 (448 миллионов евро). Однако стоит понимать, что сейчас речь идет фактически о части летней трансферной кампании, тогда как в остальных случаях – о затратах по ходу всего сезона. Поэтому у «Челси» и Боэли еще достаточно времени, чтобы превзойти собственные же рекорды.

Всего при Боэли «Челси» осуществил шесть трансферов, которые ныне входят в топ-10 самых дорогих в истории клуба. И именно этим летом «синие» переписали рекордную сделку, купив за 138 миллионов евро у «Астон Виллы» атакующего полузащитника сборной Англии Моргана Роджерса. О том, что позволяет клубам АПЛ осуществлять подобные сделки и, в понимании многих остальных участников рынка, просто сорить деньгами мы рассказывали чуть ранее в рамках отдельного материала, а сейчас давайте сосредоточимся исключительно на кадровой и финансовой политике «Челси»…

389 миллионов евро «Челси» летом-2026 потратил на покупку: Моргана Роджерса (138 млн евро, «Астон Вилла»), Максанса Лакруа (60,7 млн евро, «Кристал Пэлас»), Марко Палестры (57 млн евро, «Аталанта»), Жеовани Кенда (50 млн евро, «Спортинг»), Валентина Барко (40 млн евро, «Страсбур»), Эмануэля Эмегха (25 млн евро, «Страсбур»), Деннера (10 млн евро, «Коринтианс»), Данни Уэлбека (5,9 млн евро, «Брайтон») и Дастана Сатпаева (2,4 млн евро, «Кайрат»).

Согласитесь, неплохое усиление состава под новый тренерский штаб во главе с Хаби Алонсо. После десятого места в АПЛ минувшего сезона Тодд Боэли был обязан реагировать, и вместе со сменой тренера в клуб снова приехал внушительный десант новобранцев. На самом деле, консорциум BlueCo может себе позволить такие затраты, реагируя на массовые призывы болельщиков к переменам. Другой вопрос, что деньги в футбол в буквальном понимании этих слов не играют, а потому столь масштабные траты Боэли вовсе не являются гарантией последующих успехов.

Пока, скорее, вся прежняя работа Боэли в «Челси» говорит об обратном. Несмотря на невероятные затраты, «синие» за четыре года выиграли только два трофея – Лигу конференций-2024/25 и клубный чемпионат мира-2025. И это при том, что ни разу за время, когда клубом владеет Боэли, «Челси» не тратил на усиление состава менее 250 миллионов евро за сезон!

Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс стал самой дорогой покупкой Челси в нынешнее межсезонье

Почему Боэли делает это? Причин, безусловно, несколько. Прежде всего, американские инвесторы иначе взглянули на европейский футбол, чем это делал прежний собственник «Челси». Боэли верит в концепцию «активов на взлете», поэтому старается скупать доступных его клубу молодых исполнителей, пусть даже и переплачивая за них, как случилось с Михаилом Мудриком, за которого лондонцы заплатили «Шахтеру» баснословные 70 миллионов евро. Нынешние боссы «Челси» уверены, что если из десяти таких новичков хотя бы двое заиграют на уровне сопоставимом с уровнем, например, Коула Палмера, то их трансферная стоимость взлетит в 3-4 раза, и инвестиции будут окуплены с лихвой. Остальных же (тех, кто за несколько лет в силу разных причин так и не сможет проявить себя на наивысшем уровне) «Челси» еще успеет продать, причем по достаточно хорошей цене, учитывая все еще молодой возраст и статус футболиста клуба-гранда АПЛ.

Во-вторых, новые владельцы «Челси» во главе с Боэли привнесли в реалии АПЛ американскую бухгалтерскую модель – амортизацию трансферов. Лондонцы начали подписывать со своими дорогостоящими новичками (опять же кейс Мудрика здесь весьма нагляден для украинских фанатов) долгосрочные контракты. Вместо традиционных соглашений на 4-5 лет, «Челси» заключал с новобранцами договора на 7, 8 или даже 10 лет. Это позволяло «синим» обойти жесткие правила финансового контроля, разбивая затраты на значительные периоды. УЕФА пришлось реагировать и оперативно перекрывать данную лазейку, однако так как обратной силы закон не имеет, на какой-то период «Челси» получил выгоду из своей успешной способности «взломать систему».

Немаловажным фактором, который позволяет «Челси» много тратить на покупку новых футболистов, является строжайший контроль в клубе за зарплатной ведомостью. Не секрет, что более молодым звездным игрокам в футболе, как правило, платят меньшие оклады, чем тем, кто уже находится на пике славы или имеет за спиной огромное количество регалий. Подписывая с новичками контракты на довольно скромные по этим меркам 60-90 тысяч евро в неделю, а также прописывая в них более значительные премиальные за достижение определенных целей, «Челси» уходит от потенциальной возможности угодить в ситуацию, сопряженную с финансовым крахом, если в будущем этот футболист так и не заиграет.

Также в «Челси» активно развивают мультиклубную систему управления, вдохновившись моделью City Football Group с их клубом-флагманом в лице «Манчестер Сити». Консорциум BlueCo уже выкупил французский «Страсбур», с которым лондонцы весьма активно сотрудничают в кадровом плане, что является выгодным для обеих клубов и, как следствие, их единого владельца. Если кто-либо оказывается не способным заиграть в Лондоне, его отдают в аренду в «Страсбур», где футболист получает новый шанс раскрыться и заявить о себе, после чего либо возвращается в «Челси», либо продается в другой клуб за хорошие деньги. Этим летом, например, «синие» проделали подобный финт на пока самом дорогом исходящем трансфере текущего сезона для клуба – бразильском опорнике Андрее Сантосе, который позапрошлый сезон провел в «Страсбуре», потом вернулся на год в «Челси», а сейчас за 56,3 миллионов евро был отпущен в «Манчестер Юнайтед».

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Сантос принес в казну лондонцев 56,3 миллиона евро

Продажа своих футболистов в другие клубы (особенно – клубных воспитанников) за немалые деньги также позволяет «Челси» более-менее вольготно себя чувствовать на рынке, не имея проблем с правилами финансового контроля. За четыре с лишним года при Боэли «синие» продали футболистов другим клубам на чуть более 1 миллиарда евро, что снижает общий трансферный убыток лондонцев до показателя в 1 миллиард евро.

Но и это еще не все. Традиционно для бизнеса, Боэли испытывает и применяет другие варианты переливания финансов из одного своего кармана в другой, улучшая ситуацию для «Челси». Например, клуб продает свои отели дочерним структурам холдинга, что помогло принести уже не одну сотню миллионов евро доходов и, как следствие, положительно сказалось на ведомостях при проверках соответствия критериям стабильности. Такого рода «сделки» обеспечивают «Челси» оперативные возможности прикрыть операционные убытки, продолжая тратить на рынке те суммы, которые Боэли готов и способен потратить.

Очевидно и то, что Боэли в «Челси» играет в долгую. Отсутствие титулов в краткосрочной перспективе и в формате «здесь и сейчас» американца не волнует. Он хочет выстроить эффективную и самодостаточную структуру, успех которой способно принести лишь время и естественное взросление футболистов, которые будут набираться опыта, обретать сыгранность и, вероятно, смогут начать обеспечивать клубу не только трансферные, но и спортивные рекорды. По крайней мере, Боэли, его советники и многочисленные болельщики «Челси» в это свято верят…