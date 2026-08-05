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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 11:51 |
365
0

Шахтер побил рекорд Динамо в Украинской Премьер-лиге

«Горняки» не проиграют в стартовых матчах чемпионата Украины в 18 сезонах подряд

05 августа 2026, 11:51 |
365
0
Шахтер побил рекорд Динамо в Украинской Премьер-лиге
ФК Шахтер Донецк
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В воскресенье, 3 августа, состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Кудровка». Подопечные Арды Турана разгромили соперника со счётом 5:1.

«Горняки» установили новый рекорд элитного дивизиона по длине беспроигрышной серии в стартовых матчах чемпионата. После победы над «Кудровкой» эта серия состоит из 18 матчей.

Предыдущее достижение чемпионатов Украины принадлежало киевскому «Динамо» (17, 2005-2021). «Шахтер» в этой серии из 18 матчей одержал 17 побед и однажды сыграл вничью.

Беспроигрышная серия Шахтера в стартовых матчах чемпионата Украины (18):

  • 2026/27: Кудровка – 5:1
  • 2025/26: Эпицентр – 1:0
  • 2024/25: Ворскла – 5:0
  • 2023/24: Металлист 1925 – 2:1
  • 2022/23: Металлист 1925 – 0:0
  • 2021/22: Ингулец – 2:1
  • 2020/21: Колос – 3:1
  • 2019/20: Александрия – 3:1
  • 2018/19: Десна – 2:0
  • 2017/18: Ворскла – 3:0
  • 2016/17: Звезда – 4:1
  • 2015/16: Александрия – 2:0
  • 2014/15: Металлург Запорожье – 2:0
  • 2013/14: Говерла – 2:0
  • 2012/13: Арсенал – 6:0
  • 2011/12: Оболонь – 4:0
  • 2010/11: Кривбасс – 2:0
  • 2009/10: Кривбасс – 3:0

Последний раз «Шахтер» проигрывал в стартовом матче в сезоне 2008/09 (0:2 от «Львова»).

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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