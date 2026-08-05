Шахтер побил рекорд Динамо в Украинской Премьер-лиге
«Горняки» не проиграют в стартовых матчах чемпионата Украины в 18 сезонах подряд
В воскресенье, 3 августа, состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Кудровка». Подопечные Арды Турана разгромили соперника со счётом 5:1.
«Горняки» установили новый рекорд элитного дивизиона по длине беспроигрышной серии в стартовых матчах чемпионата. После победы над «Кудровкой» эта серия состоит из 18 матчей.
Предыдущее достижение чемпионатов Украины принадлежало киевскому «Динамо» (17, 2005-2021). «Шахтер» в этой серии из 18 матчей одержал 17 побед и однажды сыграл вничью.
Беспроигрышная серия Шахтера в стартовых матчах чемпионата Украины (18):
- 2026/27: Кудровка – 5:1
- 2025/26: Эпицентр – 1:0
- 2024/25: Ворскла – 5:0
- 2023/24: Металлист 1925 – 2:1
- 2022/23: Металлист 1925 – 0:0
- 2021/22: Ингулец – 2:1
- 2020/21: Колос – 3:1
- 2019/20: Александрия – 3:1
- 2018/19: Десна – 2:0
- 2017/18: Ворскла – 3:0
- 2016/17: Звезда – 4:1
- 2015/16: Александрия – 2:0
- 2014/15: Металлург Запорожье – 2:0
- 2013/14: Говерла – 2:0
- 2012/13: Арсенал – 6:0
- 2011/12: Оболонь – 4:0
- 2010/11: Кривбасс – 2:0
- 2009/10: Кривбасс – 3:0
Последний раз «Шахтер» проигрывал в стартовом матче в сезоне 2008/09 (0:2 от «Львова»).
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