Шахтер побил рекорд Динамо в Украинской Премьер-лиге

В воскресенье, 3 августа, состоялся матч первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Кудровка». Подопечные Арды Турана разгромили соперника со счётом 5:1.

«Горняки» установили новый рекорд элитного дивизиона по длине беспроигрышной серии в стартовых матчах чемпионата. После победы над «Кудровкой» эта серия состоит из 18 матчей.

Предыдущее достижение чемпионатов Украины принадлежало киевскому «Динамо» (17, 2005-2021). «Шахтер» в этой серии из 18 матчей одержал 17 побед и однажды сыграл вничью.

Беспроигрышная серия Шахтера в стартовых матчах чемпионата Украины (18):

2026/27: Кудровка – 5:1

2025/26: Эпицентр – 1:0

2024/25: Ворскла – 5:0

2023/24: Металлист 1925 – 2:1

2022/23: Металлист 1925 – 0:0

2021/22: Ингулец – 2:1

2020/21: Колос – 3:1

2019/20: Александрия – 3:1

2018/19: Десна – 2:0

2017/18: Ворскла – 3:0

2016/17: Звезда – 4:1

2015/16: Александрия – 2:0

2014/15: Металлург Запорожье – 2:0

2013/14: Говерла – 2:0

2012/13: Арсенал – 6:0

2011/12: Оболонь – 4:0

2010/11: Кривбасс – 2:0

2009/10: Кривбасс – 3:0

Последний раз «Шахтер» проигрывал в стартовом матче в сезоне 2008/09 (0:2 от «Львова»).