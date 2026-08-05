ВИДЕО. Забарный забил великолепный гол за ПСЖ
Украинец отличился на тренировке парижан
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный отличился красивым голом во время одной из тренировок французского гранда.
Парижане уже приступили к подготовке к новому сезону после возвращения из отпуска. Команда Луиса Энрике готовится к ближайшим матчам за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции, а также проведет контрольные матчи против «Майорки» и «Манчестер Юнайтед».
Во время двусторонней игры Забарный продемонстрировал свои атакующие качества. Украинец удачно открылся в штрафной площадке, откликнулся на навес с правого фланга и ударом с лету в одно касание эффектно отправил мяч в сетку.
August 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вячеслав Богоделов потерял 11 тысяч гривен
Британец выделил Шейверса
така назва замітки під час матчу Мальорка-ПСЖ!
автор працює на всі 100%%%%%%.