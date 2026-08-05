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  4. ВИДЕО. Забарный забил великолепный гол за ПСЖ
Франция
05 августа 2026, 23:22 |
1257
2

ВИДЕО. Забарный забил великолепный гол за ПСЖ

Украинец отличился на тренировке парижан

05 августа 2026, 23:22 |
1257
2 Comments
ВИДЕО. Забарный забил великолепный гол за ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный отличился красивым голом во время одной из тренировок французского гранда.

Парижане уже приступили к подготовке к новому сезону после возвращения из отпуска. Команда Луиса Энрике готовится к ближайшим матчам за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции, а также проведет контрольные матчи против «Майорки» и «Манчестер Юнайтед».

Во время двусторонней игры Забарный продемонстрировал свои атакующие качества. Украинец удачно открылся в штрафной площадке, откликнулся на навес с правого фланга и ударом с лету в одно касание эффектно отправил мяч в сетку.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 2
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це ж треба!!!
така назва замітки під час матчу Мальорка-ПСЖ!
автор працює на всі 100%%%%%%.
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