ВИДЕО. Забарный забил великолепный гол за ПСЖ

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный отличился красивым голом во время одной из тренировок французского гранда.

Парижане уже приступили к подготовке к новому сезону после возвращения из отпуска. Команда Луиса Энрике готовится к ближайшим матчам за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции, а также проведет контрольные матчи против «Майорки» и «Манчестер Юнайтед».

Во время двусторонней игры Забарный продемонстрировал свои атакующие качества. Украинец удачно открылся в штрафной площадке, откликнулся на навес с правого фланга и ударом с лету в одно касание эффектно отправил мяч в сетку.