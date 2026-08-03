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  4. Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Англия
03 августа 2026, 21:48 |
5633
8

Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе

«Ливерпуль» может подписать украинца

03 августа 2026, 21:48 |
5633
8 Comments
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский центральный защитник Илья Забарный может уже этим летом покинуть «ПСЖ» и вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации источника, в последние недели посредники предлагают кандидатуру украинца «Ливерпулю», который сейчас возглавляет бывший тренер «Борнмута» Андони Ираола. Именно под руководством испанского специалиста Забарный ярко проявил себя в Англии.

Прошлым летом «ПСЖ» заплатил за украинца почти 70 миллионов евро, однако за год футболист так и не сумел стать ключевым игроком команды.

В то же время отмечается, что сам Забарный не настаивает на уходе из парижского клуба, хотя потенциальный трансфер может устроить все стороны.

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Илья Забарный трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ трансферы ПСЖ Ливерпуль
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
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Олійченко - вбивця спорт.юа, гидко бачити його "статті"
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+6
Хто готував матеріал?Ага проходимо мимо
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+3
Ви вже сотий раз пишите цей фейк, а раніше ж самі цитували журналіста, який говорив, що Забарний і ЛІверпуль це неправдива інформація. Навіщо публікувати очевидну фігню? не перетворюйтесь, будь ласка, в лайно 
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+2
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Джерело такий же самий Олійник))
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+2
Циба, ти ж керівник цього сайту. Ти ж бачиш всі відгуки стосовно цього редактора. Ну прийміть ви міри нарешті.
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0
Брехня, ПСЖ не платив за Забарного 70 лямів євро; насправді - 63лями
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0
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