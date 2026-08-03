Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе

Украинский центральный защитник Илья Забарный может уже этим летом покинуть «ПСЖ» и вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации источника, в последние недели посредники предлагают кандидатуру украинца «Ливерпулю», который сейчас возглавляет бывший тренер «Борнмута» Андони Ираола. Именно под руководством испанского специалиста Забарный ярко проявил себя в Англии.

Прошлым летом «ПСЖ» заплатил за украинца почти 70 миллионов евро, однако за год футболист так и не сумел стать ключевым игроком команды.

В то же время отмечается, что сам Забарный не настаивает на уходе из парижского клуба, хотя потенциальный трансфер может устроить все стороны.