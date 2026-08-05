Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе нанес наибольше ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.
Испания
05 августа 2026, 09:57 |
107
0

Мбаппе нанес наибольше ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.

Французский форвард занимает первое место по этому показателю среди всех игроков топ-5 лиг

05 августа 2026, 09:57 |
107
0
Мбаппе нанес наибольше ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству нанесенных ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.

В активе француза, который выступал за французские «Монако», ПСЖ, а ныне защищает цвета мадридского «Реала» 598 ударов. По этому показателю форвард занимает первое место.

Второе и третье места в данном рейтинге заняли англичанин Гарри Кейн (576) в составе «Тоттенхэма» и «Баварии» и поляк Роберт Левандовски (559) в составе «Баварии» и «Барселоны».

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (в створ ворот за последние 10 сезонов):

  1. 598 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
  2. 576 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
  3. 559 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
  4. 519 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
  5. 508 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
  6. 407 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
  7. 405 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
  8. 359 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
  9. 347 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд, Арсенал, Барселона, Челси, Марсель)
  10. 345 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)

Если принимать во внимание общее количество ударов, то Роберт Левандовски опередил Гарри Кейна лишь на 1 пункт (1 257 против 1 256). Третьим в этом рейтинге стал египтянин Мохаммед Салах (1195).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (за последние 10 сезонов):

  1. 1257 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
  2. 1256 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
  3. 1195 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
  4. 1172 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
  5. 1120 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
  6. 1029 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
  7. 893 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
  8. 846 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  9. 820 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
  10. 817 – Эдин Джеко (Рома, Интер, Фиорентина)
По теме:
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро
От Шукера до Гонсало Гарсии. Игроки клубов АПЛ, перешедшие из Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную
Футбол | 05 августа 2026, 08:17 0
Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную
Самый высокооплачиваемый футболист Полесья отказался играть за сборную

Леандру Андраде последний раз играл за Кабо-Верде в ноябре 2023 года

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Футбол | 05 августа 2026, 08:47 21
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение

Встреча состоялась после отставки тренера сборной Украины

Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Футбол | 04.08.2026, 10:02
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Футбол | 05.08.2026, 07:47
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо – Карабах
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Футбол | 04.08.2026, 16:16
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
Мозес ИТАУМА: «Усику не нужно с ним драться»
05.08.2026, 04:54 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
05.08.2026, 07:17 12
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 70
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем