Мбаппе нанес наибольше ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству нанесенных ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.

В активе француза, который выступал за французские «Монако», ПСЖ, а ныне защищает цвета мадридского «Реала» 598 ударов. По этому показателю форвард занимает первое место.

Второе и третье места в данном рейтинге заняли англичанин Гарри Кейн (576) в составе «Тоттенхэма» и «Баварии» и поляк Роберт Левандовски (559) в составе «Баварии» и «Барселоны».

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (в створ ворот за последние 10 сезонов):

598 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал) 576 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария) 559 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона) 519 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль) 508 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ) 407 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж) 405 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед) 359 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико) 347 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд, Арсенал, Барселона, Челси, Марсель) 345 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)

Если принимать во внимание общее количество ударов, то Роберт Левандовски опередил Гарри Кейна лишь на 1 пункт (1 257 против 1 256). Третьим в этом рейтинге стал египтянин Мохаммед Салах (1195).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (за последние 10 сезонов):

1257 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона) 1256 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария) 1195 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль) 1172 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал) 1120 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ) 1029 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед) 893 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж) 846 – Лаутаро Мартинес (Интер) 820 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико) 817 – Эдин Джеко (Рома, Интер, Фиорентина)

Kylian Mbappé has had the most shots on target in Europe's top five leagues in the last decade. 🎯 https://t.co/XGe0pnpdst pic.twitter.com/GFZb3OOgiv — Squawka (@Squawka) August 4, 2026