Мбаппе нанес наибольше ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.
Французский форвард занимает первое место по этому показателю среди всех игроков топ-5 лиг
Французский нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по количеству нанесенных ударов в створ ворот за последние 10 сезонов.
В активе француза, который выступал за французские «Монако», ПСЖ, а ныне защищает цвета мадридского «Реала» 598 ударов. По этому показателю форвард занимает первое место.
Второе и третье места в данном рейтинге заняли англичанин Гарри Кейн (576) в составе «Тоттенхэма» и «Баварии» и поляк Роберт Левандовски (559) в составе «Баварии» и «Барселоны».
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (в створ ворот за последние 10 сезонов):
- 598 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
- 576 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
- 559 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
- 519 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
- 508 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
- 407 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
- 405 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
- 359 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
- 347 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд, Арсенал, Барселона, Челси, Марсель)
- 345 – Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)
Если принимать во внимание общее количество ударов, то Роберт Левандовски опередил Гарри Кейна лишь на 1 пункт (1 257 против 1 256). Третьим в этом рейтинге стал египтянин Мохаммед Салах (1195).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством ударов (за последние 10 сезонов):
- 1257 – Роберт Левандовски (Бавария, Барселона)
- 1256 – Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур, Бавария)
- 1195 – Мохамед Салах (Рома, Ливерпуль)
- 1172 – Килиан Мбаппе (Монако, ПСЖ, Реал)
- 1120 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
- 1029 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед)
- 893 – Чиро Иммобиле (Лацио, Болонья, Париж)
- 846 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 820 – Луис Суарес (Барселона, Атлетико)
- 817 – Эдин Джеко (Рома, Интер, Фиорентина)
Kylian Mbappé has had the most shots on target in Europe's top five leagues in the last decade. 🎯 https://t.co/XGe0pnpdst pic.twitter.com/GFZb3OOgiv— Squawka (@Squawka) August 4, 2026
Robert Lewandowski has had the most shots in Europe's top five leagues across the last 10 seasons.— Squawka (@Squawka) August 4, 2026
Beating Harry Kane by just one shot. 😆 https://t.co/XGe0pnpdst pic.twitter.com/ChJv4Gf7Vd
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