Женская команда Харьков начинает свой путь в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) сыграют Харьков и турецкий Фенербахче.

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Полуфинальный матч мини-турнира запланирован на 5 августа в 14:00 по киевскому времени.

Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 8 августа сыграет с лучшим в паре Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия).

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь чемпионов. Группа 5. Сетка мини-турнира

Харьков – Фенербахче. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE