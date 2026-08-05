Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харьков – Фенербахче. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
05 августа 2026, 12:23 | Обновлено 05 августа 2026, 12:48
256
0

Харьков – Фенербахче. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 августа в 14:00 матч квалификации Q2 женской Лиги чемпионов

05 августа 2026, 12:23 | Обновлено 05 августа 2026, 12:48
256
0
Харьков – Фенербахче. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Женская команда Харьков начинает свой путь в женской Лиге чемпионов 2026/27.

В стартовой игре 2-го квалификационного раунда (полуфинал) сыграют Харьков и турецкий Фенербахче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полуфинальный матч мини-турнира запланирован на 5 августа в 14:00 по киевскому времени.

Мини-турнир четырех команд в квалификации Q2 принимает стадион Ден Дреф в бельгийском городе Левен.

Победитель пары в решающем матче мини-турнира 8 августа сыграет с лучшим в паре Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия).

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Лига чемпионов 2026/27 (женщины). Квалификация Q2

Путь чемпионов. Группа 5. Сетка мини-турнира

Харьков – Фенербахче. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Спортинг – Систерс. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе
Капитан Полесья не сыграет в следующем туре УПЛ
Лига чемпионов по футболу среди женщин Харьков Фенербахче смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05 августа 2026, 07:19 8
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал

Украинцем интересуется ряд команд из топ-чемпионатов

Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Футбол | 05 августа 2026, 07:17 13
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026

Испанский полузащитник Родри считается главным претендентом на престижную награду

Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 05.08.2026, 09:09
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер готовит громкий трансфер футболиста сборной Украины
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Бокс | 05.08.2026, 05:02
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Футбол | 05.08.2026, 11:59
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
03.08.2026, 11:11 5
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
04.08.2026, 07:42 14
Футбол
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 8
Бокс
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
04.08.2026, 20:59 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем