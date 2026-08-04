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  4. КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 23:30 |
589
0

КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»

Михаил Кополовец дал комментарий по результатам житомирян

04 августа 2026, 23:30 |
589
0
КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»
ФК Минай. Михаил Кополовец
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Экс-лидер Карпат Михаил Кополовец оценил перспективы «Полесья».

– Черноморец очень неплохо начал матч с Полесьем и уже на 13-й минуте открыл счет. Несмотря на поражение, как вы оцените игру одесситов в их первом матче поcле возвращения в УПЛ?

– Я не смотрел этот матч. Но могу сказать, что опять же это Премьер-лига. Здесь все будут сражаться, здесь уже нет слабых команд. Конечно, все коллективы усиливаются, как и Черноморец. Я думаю, что всем командам в Одессе будет тяжело играть.

– Полесье уже завершило выступления в еврокубках, поэтому сейчас полностью сосредоточится на чемпионате и Кубке Украины. Президент клуба Геннадий Буткевич откровенно говорит о борьбе за чемпионство и Кубок. Насколько, по-вашему, такие амбиции соответствуют нынешним возможностям команды Ротаня?

– Отвечают. Президент очень много вкладывает и в футбол, и в футболистов. Я думаю, что у них все для того есть, чтобы занимать лучшие места – первое, второе. Посмотрим, трудно сказать. Но президент ставит задачу. Мне кажется, что на сегодняшний день после Шахтера Полесье – это самая сильная команда в нашем чемпионате.

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Михаил Кополовец чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье
Руслан Полищук Источник: Футбол 24
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