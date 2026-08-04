КОПОЛОВЕЦ: «После Шахтера это самая сильная команда в нашем чемпионате»

Экс-лидер Карпат Михаил Кополовец оценил перспективы «Полесья».

– Черноморец очень неплохо начал матч с Полесьем и уже на 13-й минуте открыл счет. Несмотря на поражение, как вы оцените игру одесситов в их первом матче поcле возвращения в УПЛ?

– Я не смотрел этот матч. Но могу сказать, что опять же это Премьер-лига. Здесь все будут сражаться, здесь уже нет слабых команд. Конечно, все коллективы усиливаются, как и Черноморец. Я думаю, что всем командам в Одессе будет тяжело играть.

– Полесье уже завершило выступления в еврокубках, поэтому сейчас полностью сосредоточится на чемпионате и Кубке Украины. Президент клуба Геннадий Буткевич откровенно говорит о борьбе за чемпионство и Кубок. Насколько, по-вашему, такие амбиции соответствуют нынешним возможностям команды Ротаня?

– Отвечают. Президент очень много вкладывает и в футбол, и в футболистов. Я думаю, что у них все для того есть, чтобы занимать лучшие места – первое, второе. Посмотрим, трудно сказать. Но президент ставит задачу. Мне кажется, что на сегодняшний день после Шахтера Полесье – это самая сильная команда в нашем чемпионате.