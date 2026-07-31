Михаил Кополовец о еврокубках: «В этом виновата наша УПЛ»

Известный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua оценил выступления представителей Украины во втором квалификационном раунде еврокубков.

«Чуда не произошло. Как я и предполагал в предыдущем комментарии для Sport.ua перед началом отбора, наши команды вынуждены были капитулировать. Этого следовало ожидать, отталкиваясь от низкого уровня чемпионата УПЛ.

Самое неприятное, что уступили визави, которые переживают не лучшие времена и представляют не топ-чемпионаты. Грустно, потому что, похоже, еще один международный сезон негативно отразится на имидже украинского футбола.

Единственная надежда – на «Шахтер». Осенью будем всеми силами поддерживать его в Лиге чемпионов. Это единственная наша команда, которая может конкурировать хотя бы со середняками европейского футбола».

После второго раунда отбора «Динамо» продолжит выступления в Лиге конференций, а «Полесье» и ЛНЗ уже завершили свою еврокубковую кампанию.

Ранее Виктор Хлус заявил, что не считает родственников Игоря Суркиса сильными игроками «Динамо».