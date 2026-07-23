Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кополовец больше всего верит в Полесье
Лига Европы
23 июля 2026, 18:34 |
206
0

Кополовец больше всего верит в Полесье

Решающими в еврокубках станут ответные матчи

23 июля 2026, 18:34 |
206
0
Кополовец больше всего верит в Полесье
ФК Минай. Михаил Кополовец
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Популярный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от матчей украинских клубов в еврокубках, которые пройдут 23 июля.

«К сожалению, в последние годы наши представители заметно сдали позиции на международной арене. Это факт. Но перед началом очередной еврокубковой кампании всегда теплится надежда, что лед, наконец, тронется.

Я считаю, что после стартовых противостояний украинские команды не окажутся в критическом положении, хотя соперники на этой стадии достались им серьезные.

На выступлении киевских динамовцев в Лиге Европы негативно отразится слабая результативность. Сегодня в Люблине они забьют, но этого окажется недостаточно для победы, потому что визави из Греции – ПАОК – в долгу не останется. Следовательно, будет зафиксирован ничейный результат – 1:1.

Очень уважаю наставника ЛНЗ Виталия Пономарева. У возглавляемых им команд всегда свой оригинальный стиль, они заточены на атаку. Вот только с международным опытом проблемы, ведь для тех же черкасчан это дебют в Лиге конференций. А тут еще, как назло, соперник достался именитый – бельгийский «Гент», наоборот, часто выступающий в еврокубках. Будет много борьбы, высокие скорости, но все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1.

Все же склоняюсь к тому, что сегодня наши команды запишут в свой актив важную победу. В словацком Кошице это удастся сделать в Лиге конференций «Полесью». Его оппонент – датский «Копенгаген», известный выступлениями даже в Лиге чемпионов, однако в прошлом сезоне притормозил. Этим должны воспользоваться подопечные Руслана Ротаня и победить – 1:0.

Но судьба путевок в следующий раунд решится после ответных матчей 30 июля».

Ранее Мирон Маркевич выступил с заявлением перед матчем «Полесье» – «Копенгаген».

По теме:
Гент сообщил трагическую новость перед матчем против ЛНЗ в Лиге конференций
Без Ярмоленко. Стали известны составы на матч Динамо – ПАОК
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Преимущество в игровой практике пригодится Динамо»
Динамо Киев ПАОК Копенгаген Лига Европы Гент Полесье Житомир Лига конференций ЛНЗ Черкассы инсайд Мнение эксперта Михаил Кополовец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23 июля 2026, 03:32 0
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину

Александр проводит время с семьей

Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Футбол | 23 июля 2026, 10:23 12
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?
Почему проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии вызывает столько споров?

Большие дискуссии идут вокруг турнира за 8 лет до старта

Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Футбол | 23.07.2026, 11:56
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Игровой день Q2 Лиги конференций. Стартуют ЛНЗ и Полесье: кто с кем сыграет
Футбол | 23.07.2026, 17:23
Игровой день Q2 Лиги конференций. Стартуют ЛНЗ и Полесье: кто с кем сыграет
Игровой день Q2 Лиги конференций. Стартуют ЛНЗ и Полесье: кто с кем сыграет
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Футбол | 23.07.2026, 07:34
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
Шахтер – Славен Белупо – 2:2. Караваев спас игру. Видео голов и обзор
21.07.2026, 22:14 2
Футбол
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 3
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
22.07.2026, 19:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем