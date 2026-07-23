Кополовец больше всего верит в Полесье

Популярный в прошлом футболист Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от матчей украинских клубов в еврокубках, которые пройдут 23 июля.

«К сожалению, в последние годы наши представители заметно сдали позиции на международной арене. Это факт. Но перед началом очередной еврокубковой кампании всегда теплится надежда, что лед, наконец, тронется.

Я считаю, что после стартовых противостояний украинские команды не окажутся в критическом положении, хотя соперники на этой стадии достались им серьезные.

На выступлении киевских динамовцев в Лиге Европы негативно отразится слабая результативность. Сегодня в Люблине они забьют, но этого окажется недостаточно для победы, потому что визави из Греции – ПАОК – в долгу не останется. Следовательно, будет зафиксирован ничейный результат – 1:1.

Очень уважаю наставника ЛНЗ Виталия Пономарева. У возглавляемых им команд всегда свой оригинальный стиль, они заточены на атаку. Вот только с международным опытом проблемы, ведь для тех же черкасчан это дебют в Лиге конференций. А тут еще, как назло, соперник достался именитый – бельгийский «Гент», наоборот, часто выступающий в еврокубках. Будет много борьбы, высокие скорости, но все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1.

Все же склоняюсь к тому, что сегодня наши команды запишут в свой актив важную победу. В словацком Кошице это удастся сделать в Лиге конференций «Полесью». Его оппонент – датский «Копенгаген», известный выступлениями даже в Лиге чемпионов, однако в прошлом сезоне притормозил. Этим должны воспользоваться подопечные Руслана Ротаня и победить – 1:0.

Но судьба путевок в следующий раунд решится после ответных матчей 30 июля».

Ранее Мирон Маркевич выступил с заявлением перед матчем «Полесье» – «Копенгаген».