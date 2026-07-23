Маркевич выступил с заявлением перед матчем Полесье – Копенгаген в ЛК

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы житомирского Полесья выбить Копенгаген из квалификации Лиги конференций.

– Полесье будет участвовать в Лиге конференций в третий раз подряд. В прошлый раз житомиряне прошли два раунда квалификации и остановились на Фиорентине. Как вы думаете, смогут улучшить этот результат?

– Надеюсь. Следует повышать показатели в таблице коэффициентов УЕФА, чтобы не начинать еврокубковые турниры с первых раундов. Команда за год существенно поменялась.

Пришло немало новых игроков, в том числе летом. Очевидно, что перед ними будут стоять выше, чем в прошлом сезоне задачи. Все будет зависеть от того, как команда прошла собрание. Думаю, футболисты будут выглядеть нормально, – сказал тренер.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций между Полесьем и Копенгагеном состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.