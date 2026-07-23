Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич выступил с заявлением перед матчем Полесье – Копенгаген в ЛК
Лига конференций
23 июля 2026, 16:54 | Обновлено 23 июля 2026, 17:24
752
0

Маркевич выступил с заявлением перед матчем Полесье – Копенгаген в ЛК

Тренер верит в подопечных Руслана Ротаня

23 июля 2026, 16:54 | Обновлено 23 июля 2026, 17:24
752
0
Маркевич выступил с заявлением перед матчем Полесье – Копенгаген в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы житомирского Полесья выбить Копенгаген из квалификации Лиги конференций.

– Полесье будет участвовать в Лиге конференций в третий раз подряд. В прошлый раз житомиряне прошли два раунда квалификации и остановились на Фиорентине. Как вы думаете, смогут улучшить этот результат?

– Надеюсь. Следует повышать показатели в таблице коэффициентов УЕФА, чтобы не начинать еврокубковые турниры с первых раундов. Команда за год существенно поменялась.

Пришло немало новых игроков, в том числе летом. Очевидно, что перед ними будут стоять выше, чем в прошлом сезоне задачи. Все будет зависеть от того, как команда прошла собрание. Думаю, футболисты будут выглядеть нормально, – сказал тренер.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций между Полесьем и Копенгагеном состоится в четверг, 23 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

По теме:
Украинский игрок Гента оценил шансы ЛНЗ в противостоянии с бельгийцами
Украинский тренер: «Это может помочь ЛНЗ пройти Гент в Лиге конференций»
САРАПИЙ: «Полесью надо цепляться за шанс выйти в основной этап ЛК»
Мирон Маркевич Полесье Житомир Копенгаген Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Футбол | 23 июля 2026, 15:09 2
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы
Милевский спрогнозировал счет игры Динамо – ПАОК в Лиге Европы

Артем «ставит» на результативный футбол

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23 июля 2026, 06:02 1
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»

Эй-Джей высоко оценил уровень Александра Усика

Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 23.07.2026, 12:05
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – ПАОК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Футбол | 23.07.2026, 07:34
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Бокс | 23.07.2026, 03:32
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Усик отказался от тренировок и назвал причину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
Аонишики бьет обоих йокодзун. Как прошел 10 день Nagoya basho
22.07.2026, 10:10 10
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Кличко – зависимость. Хуже, чем наркотики»
22.07.2026, 08:18 2
Бокс
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
Главный тренер Бенфики поставил ультиматум Георгию Судакову
22.07.2026, 17:47 20
Футбол
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
Фьюри объявил о своем решении по поводу скандального боя Усик – Верховен
22.07.2026, 05:32
Бокс
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
Месси определился с будущим после финала ЧМ-2026
22.07.2026, 08:50 13
Футбол
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
Лучшие из лучших. Символическая сборная ЧМ-2026 по версии Sport.ua
23.07.2026, 11:56 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем