Легенда Динамо: Если бы Суркис-мл. и Биловар соответствовали уровню Динамо
Виктор Хлус не считает родственников Игоря Суркиса сильными игроками
Легендарный форвард Динамо Виктор Хлус ответил, что думает о выступлениях за «бело-синих» вратаря Вячеслава Суркиса и центрального защитника Кристиана Биловара.
«Если бы Суркис-младший и Биловар соответствовали уровню Динамо, имели соответствующий класс, то и вопросов к ним не возникало бы из-за родственных связей с президентом и всей этой шумихи в сети.
Что касается Биловара, то он боец и трудяга. Старается и сражается за Динамо, но по классу, будем откровенны, до уровня Динамо Кристиан не дотягивает. Вот и все.
К младшему Суркису вопросов нет. Куртуа, может быть, и не пропустил бы ни первый, ни второй гол от ПАОКа. Потому Тибо и стоит, сколько там, миллионов под 20, а Суркис – миллион», – заявил Хлус.
20-летний Суркис является племянником президента Динамо Игоря Суркиса, а 25-летний Биловар – зятем главы клуба.
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