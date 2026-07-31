Легенда Динамо: Если бы Суркис-мл. и Биловар соответствовали уровню Динамо

Легендарный форвард Динамо Виктор Хлус ответил, что думает о выступлениях за «бело-синих» вратаря Вячеслава Суркиса и центрального защитника Кристиана Биловара.

«Если бы Суркис-младший и Биловар соответствовали уровню Динамо, имели соответствующий класс, то и вопросов к ним не возникало бы из-за родственных связей с президентом и всей этой шумихи в сети.

Что касается Биловара, то он боец ​​и трудяга. Старается и сражается за Динамо, но по классу, будем откровенны, до уровня Динамо Кристиан не дотягивает. Вот и все.

К младшему Суркису вопросов нет. Куртуа, может быть, и не пропустил бы ни первый, ни второй гол от ПАОКа. Потому Тибо и стоит, сколько там, миллионов под 20, а Суркис – миллион», – заявил Хлус.

20-летний Суркис является племянником президента Динамо Игоря Суркиса, а 25-летний Биловар – зятем главы клуба.