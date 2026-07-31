Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо: Если бы Суркис-мл. и Биловар соответствовали уровню Динамо
Лига Европы
31 июля 2026, 19:19 |
2091
3

Легенда Динамо: Если бы Суркис-мл. и Биловар соответствовали уровню Динамо

Виктор Хлус не считает родственников Игоря Суркиса сильными игроками

31 июля 2026, 19:19 |
2091
3 Comments
Легенда Динамо: Если бы Суркис-мл. и Биловар соответствовали уровню Динамо
ФК Динамо Киев. Виктор Хлус
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный форвард Динамо Виктор Хлус ответил, что думает о выступлениях за «бело-синих» вратаря Вячеслава Суркиса и центрального защитника Кристиана Биловара.

«Если бы Суркис-младший и Биловар соответствовали уровню Динамо, имели соответствующий класс, то и вопросов к ним не возникало бы из-за родственных связей с президентом и всей этой шумихи в сети.

Что касается Биловара, то он боец ​​и трудяга. Старается и сражается за Динамо, но по классу, будем откровенны, до уровня Динамо Кристиан не дотягивает. Вот и все.

К младшему Суркису вопросов нет. Куртуа, может быть, и не пропустил бы ни первый, ни второй гол от ПАОКа. Потому Тибо и стоит, сколько там, миллионов под 20, а Суркис – миллион», – заявил Хлус.

20-летний Суркис является племянником президента Динамо Игоря Суркиса, а 25-летний Биловар – зятем главы клуба.

По теме:
У Украины нет побед в еврокубках этого сезона, у Латвии – 10
Иван ПЕТРЯК: «Суркис сказал: «Покажи яйца и переходи в Динамо»
ВИДЕО. Воспитанник Динамо в матче Заря – Колос забил первый гол в карьере
Виктор Хлус Кристиан Биловар Вячеслав Суркис Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31 июля 2026, 10:10 26
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины

ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
Футбол | 31 июля 2026, 18:32 1
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»

Игрок перебрался в Болонью из Ромы

Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Теннис | 31.07.2026, 15:55
Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
Стала известна заявка Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг 2026
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 08:15
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Футбол | 30.07.2026, 22:42
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Повторю ще раз. Не всі діти власників клубів мають бути бандуками як у декого. Хтось має і в футбол грати.. .
Ответить
0
к Суркису вратарю пока вопросов нет. В молодежке он стоял заслужено, а получится ли у него в основе это зависит от многих факторов. Вчера он в пропущенных голах не виноват.
а Биловар просто не футболист, он даже двигается как Буратино.
Ответить
0
Що оддин, що другий грають  в Динамо тільки за рахунок того що власником клубу є сурок меньший!
Який через цих двох малолітніх телепнів відмиває щей кошти!
Ответить
-2
Популярные новости
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 3
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем