Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Градец-Кралове – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Лига Европы
Градец-Кралове
06.08.2026 20:00 - : -
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
04 августа 2026, 21:43 | Обновлено 04 августа 2026, 21:51
11
0

Градец-Кралове – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 6 августа в 20:00 по Киеву

04 августа 2026, 21:43 | Обновлено 04 августа 2026, 21:51
11
0
Градец-Кралове – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ФК Бешикташ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским "Градец-Кралове» и турецким «Бешикташем». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Градец-Кралове

Предыдущий сезон для чешского коллектива прошел довольно средне. За 35 поединков национальной лиги «Градец-Кралове» получил 56 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 и квалификации Лиги чемпионов было огромным – 20 зачетных пунктов.

В Кубке Чехии коллектив смог дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти уступил островскому «Банику». Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы чехи обыграли «Тромсе» с общим счетом 4:1.

Бешикташ

Для турок предыдущий сезон в очередной раз прошел довольно средне. За 34 тура национальной лиги «Бешикташ» смог набрать 60 очков, благодаря которым занял 4-е место общего зачета. Расстояние от чемпиона, «Галатасарая», составляло 17 зачетных пунктов.

В Кубке Турции стамбульцы смогли дойти до полуфинала, где с минимальным счетом проиграли «Коньяспору». Еврокубковое путешествие коллектив начал со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где одолел «Мидтьюлланд».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.06 для "Градец-Кралового" и 1.89 для «Бешикташа». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Градец-Кралове
6 августа 2026 -
20:00
Бешикташ
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Линкольн Ред Импс – Омония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Ягеллония – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Маккаби Тель-Авив – ЦСКА София. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Градец-Кралове Бешикташ прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Футбол | 04 августа 2026, 07:42 14
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо

Известный экс-футболист будет работать в сборной Украины U-19

Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Футбол | 04 августа 2026, 10:21 19
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии

Бельгийский «Стандард» сообщил, что стоимость Генри Лоуренса составляет в четыре раза больше

ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Футбол | 04.08.2026, 14:08
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Динамо З – Кауно Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2026, 19:18
Динамо З – Кауно Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо З – Кауно Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Футбол | 04.08.2026, 11:22
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 3
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 5
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем