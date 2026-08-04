В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским "Градец-Кралове» и турецким «Бешикташем». По киевскому времени игра начнется в 20:00.



Градец-Кралове



Предыдущий сезон для чешского коллектива прошел довольно средне. За 35 поединков национальной лиги «Градец-Кралове» получил 56 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-2 и квалификации Лиги чемпионов было огромным – 20 зачетных пунктов.



В Кубке Чехии коллектив смог дойти до четвертьфинала, где в серии пенальти уступил островскому «Банику». Кроме этого, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы чехи обыграли «Тромсе» с общим счетом 4:1.



Бешикташ



Для турок предыдущий сезон в очередной раз прошел довольно средне. За 34 тура национальной лиги «Бешикташ» смог набрать 60 очков, благодаря которым занял 4-е место общего зачета. Расстояние от чемпиона, «Галатасарая», составляло 17 зачетных пунктов.



В Кубке Турции стамбульцы смогли дойти до полуфинала, где с минимальным счетом проиграли «Коньяспору». Еврокубковое путешествие коллектив начал со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, где одолел «Мидтьюлланд».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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