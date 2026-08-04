Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение

Руководство киевского «Динамо» провело встречу с тренером Сергеем Ребровым.

По информации ТаТоТаке, эта встреча состоялась после отставки Реброва из сборной Украины. Тогда Ребров сообщил, что уже получил предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В итоге тренер решил взять творческий отпуск и пока не готов возглавлять какую-либо команду.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.