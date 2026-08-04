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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 22:05 | Обновлено 04 августа 2026, 22:21
2599
5

Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение

Встреча состоялась после отставки тренера сборной Украины

04 августа 2026, 22:05 | Обновлено 04 августа 2026, 22:21
2599
5 Comments
Суркис встретился с Ребровым. Было принято решение
УАФ. Сергей Ребров
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Руководство киевского «Динамо» провело встречу с тренером Сергеем Ребровым.

По информации ТаТоТаке, эта встреча состоялась после отставки Реброва из сборной Украины. Тогда Ребров сообщил, что уже получил предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В итоге тренер решил взять творческий отпуск и пока не готов возглавлять какую-либо команду.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Сергей Ребров Игорь Суркис сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Яка творча відпустка? А за що йому платять на посаді віце-президента УАФ? 
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0
Іноземний тренер не варіант ?
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0
Гнида которая провалила два атбора. Зачем ваабще вспоминать про этого конченного дружка Ермака?? Пошол он нахрен петух абосанный вместе с суркисом!
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-4
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