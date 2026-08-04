4 августа на epet Арена пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Спарта Прага встретится с Лионом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Спарта Прага

Команда постоянно на виду в своей стране и стабильно претендует на первые места. Крайние титулы получалось брать пару лет назад, при Приске. Как только датчанин ушел, с вершины гранда сместил его сосед, Славия. Год назад Брайан вернулся, но это не стало переломом: снова финишировали за спиной у старого врага, ограничившись вторым местом.

Не лучшим образом стартовали и после летней паузы. В первом же матче потеряли очки, более того, уступили - Зброевке на ее поле, 1-3. Потом, правда, получилось показать умение быстро все исправлять. Менее чем через неделю, принимая Злин, дома оформили достаточно комфортную победу 3-1.

Лион

Клуб еще по ходу позапрошлого сезона сделал ставку на Паулу Фонсеку. У того не все получалось, более того, агрессия по отношению к арбитру обернулась длительной дисквалификацией. Но все же экс-наставнику донецкого Шахтера тогда сохранили должность. И не пожалели - да, прошлый сезон вышел для Олимпика крайне нестабильным. Но в итоге, минимально опередив Ренн с Марселем, все же заняли четвертое место в той Лиге 1.

Такой успех был обеспечен, в том числе, удачными арендами Эндрика и Яремчука. Но они вернулись в свои команды, а Морейра, одного из лидеров, продан в Байер. С другой стороны, хватает и новичков, и особняком среди них стоит Опенда, который не раскрылся в Ювентусе, но согласился временно покинуть Турин в надежде снова получать побольше игрового времени.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались уже трижды, в 2004-м, 2012-м и 2021-м годах. Французы взяли пять побед, только однажды позволив сопернику вырвать ничью дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут ничего не изменилось, и снова гости будут сильнее. Но пока что сезон только начинается - берем нейтральный вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).