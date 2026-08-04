Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спарта Прага – Лион. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Спарта Прага
04.08.2026 21:00 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 августа 2026, 20:33 |
241
0

Спарта Прага – Лион. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Встреча состоится 4 авгувста и начнется в 21:00 по Киеву

04 августа 2026, 20:33 |
241
0
Спарта Прага – Лион. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 августа на epet Арена пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Спарта Прага встретится с Лионом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Спарта Прага

Команда постоянно на виду в своей стране и стабильно претендует на первые места. Крайние титулы получалось брать пару лет назад, при Приске. Как только датчанин ушел, с вершины гранда сместил его сосед, Славия. Год назад Брайан вернулся, но это не стало переломом: снова финишировали за спиной у старого врага, ограничившись вторым местом.

Не лучшим образом стартовали и после летней паузы. В первом же матче потеряли очки, более того, уступили - Зброевке на ее поле, 1-3. Потом, правда, получилось показать умение быстро все исправлять. Менее чем через неделю, принимая Злин, дома оформили достаточно комфортную победу 3-1.

Лион

Клуб еще по ходу позапрошлого сезона сделал ставку на Паулу Фонсеку. У того не все получалось, более того, агрессия по отношению к арбитру обернулась длительной дисквалификацией. Но все же экс-наставнику донецкого Шахтера тогда сохранили должность. И не пожалели - да, прошлый сезон вышел для Олимпика крайне нестабильным. Но в итоге, минимально опередив Ренн с Марселем, все же заняли четвертое место в той Лиге 1.

Такой успех был обеспечен, в том числе, удачными арендами Эндрика и Яремчука. Но они вернулись в свои команды, а Морейра, одного из лидеров, продан в Байер. С другой стороны, хватает и новичков, и особняком среди них стоит Опенда, который не раскрылся в Ювентусе, но согласился временно покинуть Турин в надежде снова получать побольше игрового времени.

Статистика личных встреч

Клубы пересекались уже трижды, в 2004-м, 2012-м и 2021-м годах. Французы взяли пять побед, только однажды позволив сопернику вырвать ничью дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут ничего не изменилось, и снова гости будут сильнее. Но пока что сезон только начинается - берем нейтральный вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Спарта Прага
4 августа 2026 -
21:00
Лион
Тотал больше 2.5 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ивоби вспомнил, как Месси его опозорил: «Пришлось изменить прическу»
Олимпиакос – НЕК Неймеген. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хапоэль Беер-Шева – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Спарта Прага Лион Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Футбол | 04 августа 2026, 14:08 22
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»

Главный тренер Шахтер дал пресс-конференцию после матча с Кудровкой

Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Футбол | 04 августа 2026, 06:23 15
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1

На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1

Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Футбол | 04.08.2026, 10:21
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Футбол | 04.08.2026, 07:42
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Футбол | 04.08.2026, 19:17
Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 87
Футбол
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
03.08.2026, 15:23 69
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 6
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем