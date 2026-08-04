4 августа на Максимир пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Динамо Загреб встретится с Кауно Жальгирис.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда пыталась, и часто успешно, добиваться результата в футболе единой Югославии с ее мощной конкуренцией. Когда Хорватия стала независимой, постепенно в местном чемпионате флагман из столицы начал доминирование. Не безоговорочное - вот и в позапрошлом сезоне было потеряно первое место. Но, как бывало и раньше, фаворит потом убедительно показывал, что остается вне конкуренции, уверенно возвращаясь на вершину. Сейчас тоже стартовали со спокойной, 2-0, победы над Славеном.

А вот в квалификации Лиги чемпионов хорватам было тяжело. Но и соперник был непростой, Тун. С ним в Швейцарии сыграли вничью 1-1, а потом дома уступали 0-2. Благо, что подвел соперника капитан, Бюрки. После его удаления хозяева переломили ход поединка - сравняли в основное время и забили победный гол в экстра-тайме.

Кауно Жальгирис

Клуб вообще еще довольно молод, хотя это довольно типично для всего постсоветского пространства. Тут не было быстрых успехов. Но в 2025-м году получилось выиграть дебютное чемпионство. Сейчас титул настроены сохранить, но именно в данном первенстве просто невероятно плотная конкуренция, и пол дюжины претендентов на трофей.

Прошлогодний успех отправил литовцев дебютировать в Лиге чемпионов. Задачу-минимум они уже достигли, пройдя аж двух противников, Дриту и КИ Клаксвик. С обоими была только ничья в первом поединке, и победа в ответном, решающем. Только с косоварами ее еще и добыли на выезде, а против фарерцев единственный мяч за 180+ минут противостояния забивали на своем поле.

Статистика личных встреч

Для гостей это дебют в турнире. Не удивительно, что они впервые приедут в хорватскую столицу.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев арены явным фаворитом. Ставим на их победу над неопытным соперником с форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,63).