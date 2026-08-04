Хапоэль Беэр-Шева

4 августа на Халадаш пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Хапоэль Беер-Шева встретится с Црвеной Звездой. Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Хапоэль Беер-Шева

Команда достаточно регулярно борется на родине за максимальные результаты. Последняя пауза между чемпионскими титулами оказалась достаточно длительной - аж восемь лет. Но все же весной наконец-то получилось вернуться на первое место. Триумф мог быть полным, но помешал Маккаби из Тель-Авива, которому проигрывали решающие матчи за другие титулы. Весной это случилось в кубке, а июль начали с розыгрыша Суперкубка, где тоже уступили.

Зато в Лиге чемпионов израильтяне показали хороший старт. У них был серьезный противник в лице Викингура, который на ходу. В Рейкьявике хозяева даже вырывали победу, 2-1. Но потом в номинально домашнем поединке исландцев обыграли 2-0.

Црвена Звезда

Клуб памятен успехами еще времен не расколотой Югославии. Ну, а в нынешних реалиях она просто вне конкуренции в Сербии. В последнее время еще и Партизан лихорадит. Так что в прошлом сезоне, оформляя очередной титул, опередили уже не соседа и старого врага, но Войводину. Впрочем, и представителя Нови-Сада сложно назвать конкурентов. Да и сейчас, после летней паузы, тоже начали с пары крупных побед.

Не менее солидно сербы смотрелись в Лиге чемпионов. По большому счету, первого соперника тут они не особенно и заметили. Впрочем, разгромив Ларн 4-0 уже на выезде, в Северной Ирландии, потом дома сумели добиться даже более впечатляющей разницы, оформив пять безответных голов. Но, конечно, следующий противник выглядит намного более внушительным, чем беззубые британцы

Статистика личных встреч

До этого между клубами не было ни единого, даже товарищеского матча.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в номинальных хозяев арены. Все же гранд из Белграда выглядит на их фоне более убедительно - ставим на то, что в этом поединке получится добиться победы формальным гостям (коэффициент - 1,96).