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Франция
05 августа 2026, 01:47 |
274
0

Илья Забарный определился со своим будущим в составе французского ПСЖ

Защитник сборной Украины планирует закрепиться в стартовом составе парижского клуба

05 августа 2026, 01:47 |
274
0
Илья Забарный определился со своим будущим в составе французского ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Защитник сборной Украины Илья Забарный планирует закрепиться в стартовом составе французского ПСЖ, о чем сообщил в интервью клубному каналу парижской команды:

«Футболист долго испытывал трудности с тем, чтобы демонстрировать убедительные результаты, но к концу сезона добился существенного прогресса, хотя и не оправдал всех ожиданий.

Забарный не намерен останавливаться – в интервью Илья продемонстрировал огромную решимость и полную уверенность в себе в преддверии сезона 2026/27.

ПСЖ продолжает летнюю подготовку, и перед командой стоит важная задача: финал Суперкубка УЕФА против «Астон Виллы», запланированный на 12 августа. Защитник получит отличную возможность продемонстрировать свой талант в этом матче.

Украинец может воспользоваться травмой Виллиана Пачо, чтобы выйти в стартовом составе. Это важная возможность произвести впечатление на Луиса Энрике и закрепиться в оборонительной иерархии парижского клуба.

Но прежде чем он сможет претендовать на место в стартовом составе, бывшему игроку «Борнмута» придется убедить своего тренера в предстоящих товарищеских матчах.

Игры против «Мальорки» (5 августа) и «Манчестер Юнайтед» (8 августа) будут решающими для защитника, который хочет доказать, что готов сделать следующий шаг в составе ПСЖ», – сообщил источник.

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Суперкубок УЕФА ПСЖ Астон Вилла Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Football365
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