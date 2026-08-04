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Лига конференций
04 августа 2026, 16:55 | Обновлено 04 августа 2026, 16:56
579
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Меньше дисквалификаций? УЕФА обновил правила относительно желтых карточек

Теперь дисквалификационной будет четвертая карточка

04 августа 2026, 16:55 | Обновлено 04 августа 2026, 16:56
579
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Меньше дисквалификаций? УЕФА обновил правила относительно желтых карточек
Getty Images/Global Images Ukraine
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УЕФА сообщил об изменении правил дисквалификаций за желтые карточки в еврокубковых турнирах.

В текущем сезоне на этапе лиги в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций футболисты и официальные представители команд будут получать автоматическую дисквалификацию после четырех желтых карточек, не учитывая предупреждения, которые привели к удалению.

Ранее для дисквалификации необходимо было получить три желтые карточки.

В организации объяснили такое решение изменением формата и увеличением количества матчей на основном этапе соревнований.

После реформы еврокубков в сезоне 2024/25 на этапах лиги в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проводят не шесть матчей, а восемь. В Лиге конференций количество матчей осталось неизменным, однако обновленные правила будут распространяться и на этот турнир.

В УЕФА отметили, что зимой футболисты могут переходить между клубами, выступающими в разных турнирах, поэтому дисциплинарные требования должны быть едиными для всех соревнований.

В то же время повторные дисквалификации за перебор предупреждений будут применяться после каждой следующей четной желтой карточки, то есть шестой, восьмой и так далее.

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предупреждение (желтая карточка) УЕФА дисквалификация Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Иван Чирко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Можна зробити два матча дискваліфікації за пряму червону картку, щоб гравці не грали дуже жостко, і було меньше фолів "останньої надії".
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і ще офсайди приберіть
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