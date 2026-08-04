Меньше дисквалификаций? УЕФА обновил правила относительно желтых карточек

УЕФА сообщил об изменении правил дисквалификаций за желтые карточки в еврокубковых турнирах.

В текущем сезоне на этапе лиги в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций футболисты и официальные представители команд будут получать автоматическую дисквалификацию после четырех желтых карточек, не учитывая предупреждения, которые привели к удалению.

Ранее для дисквалификации необходимо было получить три желтые карточки.

В организации объяснили такое решение изменением формата и увеличением количества матчей на основном этапе соревнований.

После реформы еврокубков в сезоне 2024/25 на этапах лиги в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проводят не шесть матчей, а восемь. В Лиге конференций количество матчей осталось неизменным, однако обновленные правила будут распространяться и на этот турнир.

В УЕФА отметили, что зимой футболисты могут переходить между клубами, выступающими в разных турнирах, поэтому дисциплинарные требования должны быть едиными для всех соревнований.

В то же время повторные дисквалификации за перебор предупреждений будут применяться после каждой следующей четной желтой карточки, то есть шестой, восьмой и так далее.