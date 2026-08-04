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Англия
04 августа 2026, 16:14 |
1273
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ осуществил самый дорогой трансфер в истории клуба

Карл Рашворт стал полноценным игроком «Ковентри»

04 августа 2026, 16:14 |
1273
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ осуществил самый дорогой трансфер в истории клуба
Ковентри
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«Ковентри» официально сообщил о подписании английского вратаря Карла Рашворта.

Голкипер подписал долгосрочный контракт с «небесно-голубыми». По информации СМИ, сумма трансфера составила 22,5 млн фунтов стерлингов. Сделка стала рекордной в истории «Ковентри», а с учетом бонусов стоимость перехода может увеличиться до 30 млн.

25-летний вратарь не нуждается в особом представлении для болельщиков «Ковентри» после успешной аренды, во время которой он завоевал награду «Золотая перчатка» Чемпионшипа, оформив 17 «сухих» матчей.

В прошлом сезоне Рашворт сыграл во всех 46 матчах Чемпионшипа, который завершился для клуба завоеванием чемпионского титула и возвращением в АПЛ.

До аренды в «Ковентри» в прошлом сезоне Рашворт также выступал на правах аренды за «Уортинг», «Уолсолл», «Линкольн Сити», «Суонси Сити» и «Халл Сити».

Также он имеет опыт выступлений за молодежную сборную Англии U-21.

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Ковентри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ Брайтон
Иван Чирко Источник
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Так у кого його купили? Якому клубу він належав?
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