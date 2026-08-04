ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ осуществил самый дорогой трансфер в истории клуба
Карл Рашворт стал полноценным игроком «Ковентри»
«Ковентри» официально сообщил о подписании английского вратаря Карла Рашворта.
Голкипер подписал долгосрочный контракт с «небесно-голубыми». По информации СМИ, сумма трансфера составила 22,5 млн фунтов стерлингов. Сделка стала рекордной в истории «Ковентри», а с учетом бонусов стоимость перехода может увеличиться до 30 млн.
25-летний вратарь не нуждается в особом представлении для болельщиков «Ковентри» после успешной аренды, во время которой он завоевал награду «Золотая перчатка» Чемпионшипа, оформив 17 «сухих» матчей.
В прошлом сезоне Рашворт сыграл во всех 46 матчах Чемпионшипа, который завершился для клуба завоеванием чемпионского титула и возвращением в АПЛ.
До аренды в «Ковентри» в прошлом сезоне Рашворт также выступал на правах аренды за «Уортинг», «Уолсолл», «Линкольн Сити», «Суонси Сити» и «Халл Сити».
Также он имеет опыт выступлений за молодежную сборную Англии U-21.
No introduction needed. ⛔️ pic.twitter.com/O4Nx4ujRD5— Coventry City (@Coventry_City) August 4, 2026
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