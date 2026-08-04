Челси выделил 60 млн евро на вратаря сборной Португалии
Диогу Кошта может оказаться в Лондоне
Лондонский «Челси» хочет приобрести до закрытия летнего трансферного окна вратаря «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошту.
Источник сообщает, что на подписании вратаря настаивает лично главный тренер «синих» Хаби Алонсо. Руководство «Челси» готово выделить на трансфер 60 миллионов евро. Ранее СМИ отмечали, что португалец не против присоединиться к лондонцам. Ожидается, что клуб направит официальное предложение «Порту» уже в ближайшее время.
В прошлом сезоне Кошта пропустил 27 голов в 49 матчах за «Порту». На счету голкипера 26 сухих матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.
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