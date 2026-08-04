Англия04 августа 2026, 15:44 |
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Тоттенхэм хочет подписать нападающего Челси, которого оценивают в 76 млн
Джексон снова может сменить клуб
04 августа 2026, 15:44 |
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Лондонский «Тоттенхэм» планирует дополнительно усилить летом линию атаки за счет подписания нападающего «Челси» Николаса Джексона.
Сообщается, что на трансфере сенегальца настаивает лично тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. «Синие» оценивают игрока в 76 миллионов евро. Также на форварда претендует «Астон Вилла». Сам Джексон хочет получать регулярную игровую практику. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Баварии».
Сенегалец сыграл в составе мюнхенцев 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.
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