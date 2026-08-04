Тоттенхэм хочет подписать нападающего Челси, которого оценивают в 76 млн

Лондонский «Тоттенхэм» планирует дополнительно усилить летом линию атаки за счет подписания нападающего «Челси» Николаса Джексона.

Сообщается, что на трансфере сенегальца настаивает лично тренер «шпор» Роберто Де Дзерби. «Синие» оценивают игрока в 76 миллионов евро. Также на форварда претендует «Астон Вилла». Сам Джексон хочет получать регулярную игровую практику. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Баварии».

Сенегалец сыграл в составе мюнхенцев 34 матча, в которых забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.