«Миша может играть». Хаби Алонсо вынес вердикт по поводу Мудрика

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о возвращении в команду украинского вингера Михаила Мудрика.

Накануне украинец прилетел в Гонконг, где лондонцы проводят предсезонную подготовку. Впервые с 2024 года он принял участие в командных тренировках. По словам Алонсо, Мудрику ещё не хватает взаимопонимания с другими игроками, однако он уже может участвовать в контрольных матчах. Следующий такой матч состоится в среду, 5 августа, против «Ювентуса».

«Он уже долгое время тренируется самостоятельно. Это другое дело – ему нужно взаимодействовать с партнерами по команде. Он настоящий профессионал. Теперь главное — постепенный прогресс.

Он приехал прямо из аэропорта в отель. Вчерашний день был больше посвящён ощущениям и эмоциям, чем оценке уровня физической формы. Но да, он мог бы сыграть [в контрольном матче]. Хотя 90 минут – это ещё рано. Его можно включить в состав, он может выйти на поле.

Мы очень рады, что Миша снова с нами. Вы видели его улыбку – для него это прекрасное чувство, вернуться. Что касается физической формы – посмотрим. Он упорно работал. Теперь главное – попробовать сыграться с партнерами по команде», – пояснил тренер.