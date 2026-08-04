Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Миша может играть». Хаби Алонсо вынес вердикт по поводу Мудрика
Англия
04 августа 2026, 14:27 | Обновлено 04 августа 2026, 14:28
443
0

«Миша может играть». Хаби Алонсо вынес вердикт по поводу Мудрика

Испанец может выпустить украинца на матч против «Ювентуса»

04 августа 2026, 14:27 | Обновлено 04 августа 2026, 14:28
443
0
«Миша может играть». Хаби Алонсо вынес вердикт по поводу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Тренировка Челси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо поделился впечатлениями о возвращении в команду украинского вингера Михаила Мудрика.

Накануне украинец прилетел в Гонконг, где лондонцы проводят предсезонную подготовку. Впервые с 2024 года он принял участие в командных тренировках. По словам Алонсо, Мудрику ещё не хватает взаимопонимания с другими игроками, однако он уже может участвовать в контрольных матчах. Следующий такой матч состоится в среду, 5 августа, против «Ювентуса».

«Он уже долгое время тренируется самостоятельно. Это другое дело – ему нужно взаимодействовать с партнерами по команде. Он настоящий профессионал. Теперь главное — постепенный прогресс.

Он приехал прямо из аэропорта в отель. Вчерашний день был больше посвящён ощущениям и эмоциям, чем оценке уровня физической формы. Но да, он мог бы сыграть [в контрольном матче]. Хотя 90 минут – это ещё рано. Его можно включить в состав, он может выйти на поле.

Мы очень рады, что Миша снова с нами. Вы видели его улыбку – для него это прекрасное чувство, вернуться. Что касается физической формы – посмотрим. Он упорно работал. Теперь главное – попробовать сыграться с партнерами по команде», – пояснил тренер.

Мудрик был отстранен от футбола в декабре 2024 года, после того как в его допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества мельдония. Украинца дисквалифицировали на четыре года, однако после обжалования решения и признания футболистом своей вины срок был сокращен.

По теме:
Бомбардир Милана и гиганты Хоффенхайма. Лучшие трансферные кампании лета
Интеру не хватает денег на покупку защитника Тоттенхэма
Товарищеские матчи, 3 августа. Бензема забил гол за Аль-Хиляль
Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик товарищеские матчи физическая подготовка учебно-тренировочные сборы Ювентус
Андрей Плыгун Источник: Football London
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гендиректор Карпат: «По трансферам Домчака и Фаала нас никто не спрашивал»
Футбол | 04 августа 2026, 13:05 1
Гендиректор Карпат: «По трансферам Домчака и Фаала нас никто не спрашивал»
Гендиректор Карпат: «По трансферам Домчака и Фаала нас никто не спрашивал»

Русол рассказал подробности трансферов

Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом
Футбол | 04 августа 2026, 09:32 14
Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом
Динамо получило хорошие новости перед матчем с Карабахом

Салданья не будет играть за «Карабах»

Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Футбол | 04.08.2026, 11:22
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
Бокс | 03.08.2026, 14:51
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 87
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 5
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 5
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем