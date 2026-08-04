Интеру не хватает денег на покупку защитника Тоттенхэма

Трансфер защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро в миланский «Интер» находится под угрозой срыва.

Сообщается, что «шпоры» требуют за серебряного призера ЧМ-2026 не менее 50 миллионов евро. «Нерадзурри» не могут удовлетворить финансовые требования лондонского клуба. Переговоры не приносят результата, поскольку «Тоттенхэм» отказывается идти на уступки.

Сейчас судьба этого трансфера зависит от самого футболиста. Ромеро сам стремится присоединиться к «Интеру», поэтому ему придётся убедить руководство «Тоттенхэма» изменить своё решение.