Суркис официально определился с ценой на Пономаренко
После подписания контракта сумма отступных за игрока составляет 50 миллионов евро
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продлил сотрудничество с клубом, а в новом контракте была прописана солидная сумма отступных.
Как сообщил журналист Виктор Вацко, клаузула 19-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро. Кроме того, после подписания нового соглашения футболист получил улучшенные финансовые условия.
Новый контракт нападающего с «бело-синими» будет действовать до 30 июня 2031 года.
В прошлом сезоне Пономаренко ярко проявил себя, забив 13 голов в 15 матчах. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.
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