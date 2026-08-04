Суркис официально определился с ценой на Пономаренко

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продлил сотрудничество с клубом, а в новом контракте была прописана солидная сумма отступных.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, клаузула 19-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро. Кроме того, после подписания нового соглашения футболист получил улучшенные финансовые условия.

Новый контракт нападающего с «бело-синими» будет действовать до 30 июня 2031 года.

В прошлом сезоне Пономаренко ярко проявил себя, забив 13 голов в 15 матчах. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.