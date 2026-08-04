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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 21:25 | Обновлено 04 августа 2026, 21:52
1578
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Суркис официально определился с ценой на Пономаренко

После подписания контракта сумма отступных за игрока составляет 50 миллионов евро

04 августа 2026, 21:25 | Обновлено 04 августа 2026, 21:52
1578
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Суркис официально определился с ценой на Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продлил сотрудничество с клубом, а в новом контракте была прописана солидная сумма отступных.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, клаузула 19-летнего нападающего составляет 50 миллионов евро. Кроме того, после подписания нового соглашения футболист получил улучшенные финансовые условия.

Новый контракт нападающего с «бело-синими» будет действовать до 30 июня 2031 года.

В прошлом сезоне Пономаренко ярко проявил себя, забив 13 голов в 15 матчах. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 12 миллионов евро.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига продление контракта финансы
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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Долбо$б мы суркиса называли
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+2
Тю, я думав дорожче буде 
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на 250 лімонів дешевше ніж Шапа 
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Говорят сепар суркис готовицца убежать из Украины к медведчуку на масковские болота. Начинаецца распродажа дырявых дегенератов. Налетай не скупись. Покупай патарапись!
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