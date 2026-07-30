Их не остановить. Динамо получило предложение о трансфере лидера
«Галатасарай» не сбавляет усилий по приобретению Пономаренко
Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации турецкого ресурса OdaRadyo TR, стамбульский клуб уже сделал новое предложение по 20-летнему форварду, который недавно продлил контракт с чемпионами Украины.
Источник отмечает, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук лично настаивает на подписании украинского нападающего и считает его одним из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии команды.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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