Их не остановить. Динамо получило предложение о трансфере лидера

Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецкого ресурса OdaRadyo TR, стамбульский клуб уже сделал новое предложение по 20-летнему форварду, который недавно продлил контракт с чемпионами Украины.

Источник отмечает, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук лично настаивает на подписании украинского нападающего и считает его одним из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии команды.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.