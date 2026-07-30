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  4. Их не остановить. Динамо получило предложение о трансфере лидера
Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 05:32 |
340
0

Их не остановить. Динамо получило предложение о трансфере лидера

«Галатасарай» не сбавляет усилий по приобретению Пономаренко

30 июля 2026, 05:32 |
340
0
Их не остановить. Динамо получило предложение о трансфере лидера
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» продолжает работать над трансфером нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации турецкого ресурса OdaRadyo TR, стамбульский клуб уже сделал новое предложение по 20-летнему форварду, который недавно продлил контракт с чемпионами Украины.

Источник отмечает, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук лично настаивает на подписании украинского нападающего и считает его одним из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии команды.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига Аякс Порту трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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